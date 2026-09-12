Държавата стяга колана за 2027 г., идва нов модел за заплатите
Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
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Разчетите тръгват с 10% намаление на разходите за възнаграждения и край на автоматичното им връзване със средната или минималната заплата
НСОРБ обяви, че най-голямото притеснение на кметовете е изчистено и обектите ще могат да бъдат довършени
Общините настояват държавата да осигури средства, за да не спрат инфраструктурните инвестиции
Депутатите започват дебат по бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 г.
Срещата на върха на НАТО през 2025 г. ще се проведе в Нидерландия на 24-25 юни
Най-голям дял на правителствените разходи за отбрана спрямо БВП са регистрирани в Латвия
Страната получава безпрецедентна подкрепа от западните държави
Грижата и отговорността на държавата към хората минава през грижата за общините и тяхното благосъстояние
Ще докладва проектите за бюджети на общините
Таванът на дълга бе прехвърлен през януари
Депутатите трябва да гласуват допълнителните 237 млн. лв за медицинските специалисти
Продължаващото извънредно положение поставя под сериозен натиск общинските бюджети
Болничните бюджети ще издържат с финансирането от 85%, което е мярка на държавата
Кметовете задължително ще участват в комисиите за въвеждане в експлоатация на строителни обекти
Не е лошо да има повече приходи в общините, тоест да има повече децентрализация, за да може те сами да си осигуряват приходи и да не зависят изцяло от...
Берлин. Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви, че вярва, че ЕС ще приложи собствените си бюджетни правила спрямо държавите с висок дълг, предаде А...
София. Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) ще настоява пред правителството и Народното събрание 2% от данъка върху дохода...
София. НЗОК е готова с конкретни предложения за подобряване на целесъобразността на разходването на финансови средства за болнична помощ. Това съобщав...
Стокхолм. Глабалните военни разходи са спаднали за втора поредна година през 2013 г., заради съкращения в САЩ и голяма част от Запада, но разходите по...
София. Правителството одобри превеждането на общо 68,7 млн. лева по бюджетите на три министерства и Конситуционния съд. МВР ще получи 28 млн. лв за о...