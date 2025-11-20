Здравен и пенсионен бюджети влизат за първо четене в пленарна зала

Парламентът започва обсъждането на проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., които за първи път са разчетени в евро. Очакват се сериозни промени в осигурителната тежест и финансирането на здравната система. Темата се превръща в първо голямо изпитание за депутатите при планирането на публичните разходи за следващата година.

Промени в пенсионните вноски и осигурителните прагове

Проектобюджетът на ДОО предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта от 2026 г. Корекцията обхваща всички работещи и цели допълване на приходите на системата на фона на застаряващото население. Увеличават се и осигурителните прагове: минималният доход за самоосигуряващи се става 620,20 евро, а максималният доход за всички работещи – 2352 евро.

По-високи обезщетения за майчинство и отглеждане на деца

Социалните плащания за родители също се повишават. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и на дете до 8 години от бащата или осиновителя, нараства от 398,81 на 460,17 евро. Предвижда се значително увеличение на обезщетенията при неизползван отпуск за бременност и раждане – от 50 на 75% от дохода, върху който родителят е получавал обезщетение по време на отпуска.

Осъвременяване на пенсиите и защита на максималния размер

Пенсиите за трудова дейност ще бъдат актуализирани от 1 юли 2026 г. по т.нар. швейцарско правило, като се очаква повишение между 7 и 8%. Минималната пенсия се увеличава от 322,37 на 346,87 евро. Максималният размер на пенсиите се запазва на сегашното равнище от 1738,40 евро, което властите определят като механизъм за предвидимост и контрол върху системата.

Здравната каса с 15% по-голям бюджет и ново финансиране на заплати

Законопроектът за бюджета на НЗОК залага увеличение на приходите и разходите с 727,652 млн. евро спрямо 2025 г., включително чрез невиждан досега трансфер от централния бюджет в размер на 260 млн. евро. Средствата са насочени пряко към трудовите възнаграждения в лечебните заведения. Според председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Костадин Ангелов, с това увеличение ще се постигнат нива от 150% от средната брутна заплата за лекарите и 125% за професионалистите по здравни грижи.

Предвидени са и стартови възнаграждения за специализанти чрез текстове в Закона за лечебните заведения, така че всяка болница да може да получава целево финансиране за тях. Запазва се и размерът на здравноосигурителната вноска – 8%, като се подчертава, че растежът на бюджета идва предимно от публични средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com