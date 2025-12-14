Накъде ще вървят заплатите на военни и полицаи без бюджет

Заплатите на военните и полицаите могат да бъдат увеличени автоматично, дори ако държавата остане месеци наред без редовен бюджет. Финансисти предупреждават, че този механизъм крие сериозен риск за публичните финанси и може да задълбочи икономическата нестабилност в момент, когато бизнесът и инвеститорите вече губят предвидимост.

Автоматично увеличение без контрол

Адриан Николов от Института за пазарна икономика обясни пред бТВ, че при удължителен бюджет държавата може да функционира технически, като този режим вероятно ще продължи поне до юни. Проблемът обаче е, че увеличението на заплатите в сектор „Сигурност“ не зависи от наличието на нов бюджет. То е заложено в отделни закони и ще се случи автоматично, освен ако парламентът изрично не го спре. Така разходите за МВР и армията могат да нараснат, без да има цялостна рамка за държавните финанси и без реален политически контрол.

Удар върху икономиката и инвеститорите

Левон Хампарцумян предупреди, че липсата на бюджет създава несигурност за бизнеса и кара както чуждите, така и българските инвеститори да отлагат или изнасят инвестиции. По думите му цената на труда в България вече опасно се доближава до тази в развити икономики като Италия, без страната да предлага същата производителност. Това поставя допълнителен натиск върху икономиката, докато протестите, според него, са само сигнал за проблемите, а не тяхно решение. Хампарцумян подчерта още, че инфлацията няма да се ускори заради приемането на еврото.

