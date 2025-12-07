Каримански: Новият бюджет е стар и не носи решения!

Възможно е България да започне новата година без приет бюджет, коментира финансистът Любомир Каримански пред бТВ. По думите му подобни ситуации са се случвали и преди и не са прецедент, но те пораждат несигурност и показват липса на политическа воля за навременни решения.

Стар бюджет, представен като нов

Каримански смята, че проектът за нов бюджет в действителност не е нов, а представлява предишния с ограничени промени. Той поставя въпрос защо кабинетът изтегли документа публично и го представи като нещо обновено, след като корекциите е можело да бъдат извършени между първо и второ четене в парламента, без излишни пиар жестове. Според него проектът не адресира основните проблеми в държавата, които хората усещат ежедневно.

Финансистът посочва, че не се предприемат мерки за овладяване на дълга, който расте с най-бързи темпове в Европейския съюз. Не се виждат и устойчиви инфраструктурни решения, които да привличат сериозни инвеститори и да създават по-висока добавена стойност, за да може държавата да събира качествени приходи.

Нов дефицит

Каримански е скептичен към прогнозата, че през 2027 година дефицитът ще намалее. Той смята, че вместо структурни промени се търсят краткосрочни ефекти само за следващата година. Според него предупреждението на председателя на Фискалния съвет е реалистично и има вероятност през 2027 година дефицитът да бъде най-големият досега и да надхвърли очакваните 3 процента.

Финансистът допълва, че трябва да има ясни правила дали всяко възнаграждение в публичния сектор се включва в държавния бюджет или само определени сектори подлежат на автоматично актуализиране. Без тези принципи бюджетната прогноза остава несигурна и податлива на дефицити.

