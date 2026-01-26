Кристалина Георгиева с остро предупреждение към България

България не може да си позволи бюджетният дефицит да върви нагоре и трябва да бъде изключително внимателна с фискалната си политика. Това предупреди управляващият директор на Международен валутен фонд Кристалина Георгиева в интервю за БНТ, като отправи ясен сигнал към българските власти.

По думите ѝ икономиката на страната се развива добре въпреки продължаващата политическа криза, а България вече започва да извлича реални ползи от членството си в еврозоната. Георгиева подчерта, че ефектите са видими още в по-ниските разходи за обслужване на външния дълг и в нарастващия интерес към страната.

По темата за инфлацията тя заяви, че е рано за категорични прогнози и че картината ще стане ясна след няколко месеца. Георгиева припомни, че в останалите държави, присъединили се към еврозоната, еднократният инфлационен ефект е бил между 0,1% и 0,3%, което според нея е важен ориентир за обществените очаквания в България.

„Първите ползи от влизането в еврозоната са вече налице. Ние плащаме по-малко за обслужването на външния дълг на България. Аз очаквам да видим повече интерес на инвеститорите в България и, разбира се, повече туристи, които да идват у нас“, заяви Георгиева.

В същото време тя отправи и категорично предупреждение: „Общата ни оценка за България е положителна, но страната трябва да внимава с фискалната политика. България не може да си позволява дефицитът да върви нагоре. Направили сме препоръки и се надявам, че когато има стабилно правителство, те ще бъдат взети под внимание. Много важно е и как страната върви напред с европейските пари – има напредък, нека той да се запази“.

В заключение Кристалина Георгиева коментира и вътрешнополитическата ситуация, като посочи, че разочарованието на хората от политиците е основна причина за ниската избирателна активност. Според нея това води до парламенти, които трудно излъчват стабилни правителства, а именно политическата стабилност е ключова за провеждането на разумна и предвидима икономическа политика.

