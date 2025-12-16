Заплатите под риск заради блокирания бюджет

В момент, в който парламентарното време буквално изтича, президентът на КНСБ Пламен Димитров отправи остър апел към Народното събрание да постави на дневен ред и да гласува бюджетите, които все още са внесени. По думите му става дума не просто за политическа процедура, а за реални доходи и функциониране на ключови системи в държавата.

Натискът за гласуване и заплатите на 470 000 души

Пламен Димитров обясни в ефира на БНТ, че заедно с колегите от КТ „Подкрепа“ са изпратили отворено писмо с настояване в дневния ред на парламента да бъдат включени бюджетът на държавата и този на НЗОК. Целта е ясна – да има реално гласуване в пленарна зала и да стане видно кой поема отговорност и кой отказва да подкрепи увеличенията.

Според него 470 000 души в страната очакват ръст на възнагражденията си и имат право да знаят кой няма да гласува за техните заплати. Димитров подчерта, че протестите на площада са важни, но не по-малко значим е гласът на една шеста от българите, които настояват за договорените увеличения.

Рискове за здравеопазване, общини и ПВУ

Президентът на КНСБ предупреди, че блокирането на бюджета вече води до конкретни последици. Лекарският съюз е решил да не подписва нов рамков договор, а стойността на клиничните пътеки остава замразена на нивата от 1 септември 2023 г., което означава липса на средства както за заплати, така и за издръжка на болниците.

По думите му общините също са изправени пред сериозен проблем и няма да могат да приемат собствените си бюджети, което поставя под въпрос местните данъци и такси.

Димитров обърна внимание и на Плана за възстановяване и устойчивост, като подчерта, че при евентуално ново правителство през юни ще трябва да бъдат усвоени около 4 млрд. евро – задача, която изглежда все по-нереалистична.

В този контекст Пламен Димитров настоя, че бюджетът трябва да бъде гласуван, за да се гарантира нормалното функциониране на системите. Той подчерта, че не смята този бюджет за добър или идеален, но го определя като необходим, тъй като удължителният закон би създал още повече проблеми.

Според него в бюджета липсват ясни политики и приоритети, но липсата на каквото и да е решение ще доведе до още по-тежки последици за хората и институциите.

