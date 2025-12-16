Нови технологии променят играта в Югоизточна Европа

България продължава да бъде водеща дестинация за високотехнологични и иновативни услуги, утвърждавайки се като страна с висока добавена стойност и стабилен профил в изнесените бизнес и технологични услуги, сочи годишният доклад на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) за 2025 г. Докладът анализира представянето на 833 български компании в секторите на изнесените бизнес процеси (BPO), информационно-технологичните услуги (ITO) и научноизследователската и развойна дейност (R&D) и ги поставя в сравнителен контекст на Югоизточна Европа. Сред конкурентните предимства на страната се открояват предстоящото членство в еврозоната и участието ѝ в Шенгенското пространство.

Секторът на високотехнологичните услуги показва ръст на оперативните приходи от 7,6% през 2024 г., въпреки че това е почти двойно забавяне спрямо 13,7% ръст през 2023 г. BPO остава най-големият подсектор с 43,3% дял от пазара, ITO заема 38,7%, а R&D нараства до 18%. Докладът подчертава трансформацията на сектора към услуги с висока добавена стойност и все по-голяма роля на развойната дейност (R&D), особено в контекста на внедряването на изкуствен интелект и цифрови технологии.

ИКТ секторът на България допринася с 9,6% към Брутната добавена стойност на страната, поставяйки я сред лидерите в ЕС. Проекти като суперкомпютъра BRAIN++ и планираната гигафабрика за изкуствен интелект потвърждават амбициите на страната да се превърне в регионален лидер в дълбоките технологии. Данъчният принос на сектора се увеличава с 32,6% до 99,4 млн. евро през 2024 г., като ITO формира почти половината от сумата (46,4 млн. евро), BPO – 44,6 млн. евро, а R&D – 8,4 млн. евро. Нетната печалба достига рекордните 753,5 млн. евро, въпреки че маржът на печалбата остава стабилен на 12,4%.

Разходите за труд се увеличават с 12,3%, като най-сериозен ръст е в R&D секторa – 47,2%, което отразява нуждата от висококвалифицирани и високо платени специалисти. Броят на заетите достига 105 436 души, като BPO остава най-големият работодател (58%), следван от ITO (28%) и R&D (14%). В рамките на BPO, виртуалните изнесени бизнес процеси (VBPO) имат най-висок дял от 35,2%.

Докладът подчертава и значението на образованието и подготовката на кадри за устойчивото развитие на индустрията. Само през 2024 г. около 15 000 завършили имат профил, подходящ за високотехнологичния сектор, а за последните пет години общият брой е около 12 000. AIBEST отбелязва нуждата от дългосрочна стратегия, стабилност и предвидимост, както и партньорство между бизнеса, администрацията и правителството.

Докладът също така посочва широкото международно присъствие на българските компании – САЩ, Сърбия, Германия и Обединеното кралство са най-популярните страни за вторични офиси. Собствеността е почти равномерно разпределена между местни и чуждестранни инвеститори, като 49,7% от дружествата са мажоритарно притежание на чужди инвеститори.

Докладът на AIBEST предоставя ясна картина за трансформацията на сектора и подчертава водещата роля на високотехнологичните услуги и развойната дейност за устойчивото развитие на България като конкурентен център за иновации, цифрови услуги и изкуствен интелект в Югоизточна Европа, съобщи БТА

