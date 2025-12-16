Експерт разкри възможно решение за приходите

Дискусията около бюджета за 2026 г. продължава, като фокусът е върху разходната му част. Критиките към двата варианта се концентрират именно там – удължителният бюджет за първите три месеца практически ограничава разходите, но същевременно осигурява известно спокойствие, докато окончателният бюджет все още не е приет. Въпросът е дали той ще нанесе по-големи щети на икономиката, отколкото удължителният вариант.

Това коментира изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев в ефира на NOVA. По думите му, удължителният бюджет е най-близък до капацитета на българската икономика, тъй като позволява реализирането на приходи и поемането на разходите в рамките на възможностите на страната.

Един от основните проблеми в държавната план-сметка остава автоматизмът при определянето на възнагражденията в публичния сектор. В последния вариант на бюджета за 2026 г. е предвидено замразяване, което може да се пренесе и в удължителния вариант. Това обаче не засяга пенсиите, тъй като те ще бъдат индексирани след лятото, когато вероятно ще има приет бюджет.

Според Кръстев удължителният бюджет може да функционира до три месеца и при нужда отново да се удължи, ако парламентарното мнозинство го реши. При наличие на такова мнозинство ще бъде приет и окончателен бюджет.

Икономистът Васил Караиванов добави, че обсъждането на стария бюджет и включването на думата „евро“ не е съществено препятствие за влизане в еврозоната – при удължителния бюджет просто ще бъде добавена тази дума, съобщи БЛИЦ

