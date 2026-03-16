Цената на най-важния метал полетя. Пренарежда държавите

16 мар 26 | 22:42
Мира Иванова

Медта навлиза в нов суперцикъл – цените растат, пазарът се свива, а войната в Иран ускорява геополитическото пренареждане. Прогнозите на Fitch за 2026–2028 г. вече са по-високи, а глобалните анализатори предупреждават: светът влиза в епоха на структурен недостиг на мед, който ще промени индустрията, енергетиката и международните отношения.

Новият стратегически метал на глобалната икономика

Медта отдавна е гръбнакът на индустрията, но през 2026 г. тя се превръща в геополитически ресурс от първа линия. Електромобили, батерии, възобновяема енергия, центрове за данни, AI инфраструктура – всички те изискват огромни количества мед. В същото време добивът буксува, а конфликтите в ключови региони допълнително разклащат пазара.

Fitch Ratings ревизира нагоре прогнозите си за цените на медта заради комбинацията от растящо търсене и ограничено предлагане. Според агенцията:

  • 11 500 долара/тон през 2026 г. (преди: 9 500 долара)

  • 11 000 долара/тон през 2027 г. (преди: 8 500 долара)

  • 10 000 долара/тон през 2028 г.

Причините: намаляващо съдържание на руда, забавени разрешителни за нови мини и хронично високо търсене.

Структурен недостиг, който няма да изчезне

Според UNCTAD светът навлиза в дългосрочен дефицит на мед, който може да забави енергийния преход. Над 50% от световните резерви са концентрирани в пет държави – Чили, Австралия, Перу, ДР Конго и Русия. Това прави пазара изключително чувствителен към политически и социални сътресения.

J.P. Morgan прогнозира, че през 2026 г. глобалният дефицит на рафинирана мед ще достигне ~330 хил. тона, а цените може да скочат до 12 500 долара/тон през второто тримесечие.

Войната в Иран - новият шок за пазара на мед

Конфликтът между САЩ–Израел и Иран удари енергийния пазар и създаде нова вълна от несигурност. Експертите предупреждават, че:

  • Войната може трайно да прекъсне ключови транспортни маршрути през Ормузкия проток.

  • Енергийните доставки са под риск, което увеличава производствените разходи за мините.

  • Инвеститорите се оттеглят от рискови активи, което временно охлажда цените, но създава условия за последващ скок.

Анализ на ZTRONE Resources подчертава, че войната добавя втори шок върху вече напрегнатия пазар – първият е структурният недостиг, а вторият е геополитическият риск.

Латинска Америка: нестабилност в ключовите производители

Перу и Чили – двата най-големи източника на мед в света – преживяват социални и политически сътресения. В Перу блокади на минни коридори през 2025 г. намалиха производството с 30% в някои райони. Това тласна цените към 12 000 долара/тон още преди войната в Иран. Тези събития показват колко крехък е глобалният добив.

Прогноза за 2026–2028 г.: суперцикълът се ускорява

Комбинацията от структурен недостиг, геополитически риск и растящо търсене ще поддържа цените високи.
Очакваният диапазон според водещи анализатори:

  • 2026 г.: 11 500 – 12 500 долара/тон

  • 2027 г.: 11 000 – 12 000 долара/тон

  • 2028 г.: около 10 000 – 11 000 долара/тон

Медта става новото „енергийно злато“

Светът навлиза в период, в който медта ще определя темпа на енергийния преход, технологичния растеж и геополитическите баланси. Войната в Иран само ускорява процеса, превръщайки червения метал в стратегически ресурс, чиято цена ще остане висока поне до края на десетилетието.

