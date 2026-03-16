Цената на най-важния метал полетя. Пренарежда държавите

Медта навлиза в нов суперцикъл – цените растат, пазарът се свива, а войната в Иран ускорява геополитическото пренареждане. Прогнозите на Fitch за 2026–2028 г. вече са по-високи, а глобалните анализатори предупреждават: светът влиза в епоха на структурен недостиг на мед, който ще промени индустрията, енергетиката и международните отношения.

Новият стратегически метал на глобалната икономика

Медта отдавна е гръбнакът на индустрията, но през 2026 г. тя се превръща в геополитически ресурс от първа линия. Електромобили, батерии, възобновяема енергия, центрове за данни, AI инфраструктура – всички те изискват огромни количества мед. В същото време добивът буксува, а конфликтите в ключови региони допълнително разклащат пазара.

Fitch Ratings ревизира нагоре прогнозите си за цените на медта заради комбинацията от растящо търсене и ограничено предлагане. Според агенцията:

11 500 долара/тон през 2026 г. (преди: 9 500 долара)

11 000 долара/тон през 2027 г. (преди: 8 500 долара)

10 000 долара/тон през 2028 г.

Причините: намаляващо съдържание на руда, забавени разрешителни за нови мини и хронично високо търсене.

Структурен недостиг, който няма да изчезне

Според UNCTAD светът навлиза в дългосрочен дефицит на мед, който може да забави енергийния преход. Над 50% от световните резерви са концентрирани в пет държави – Чили, Австралия, Перу, ДР Конго и Русия. Това прави пазара изключително чувствителен към политически и социални сътресения.

J.P. Morgan прогнозира, че през 2026 г. глобалният дефицит на рафинирана мед ще достигне ~330 хил. тона, а цените може да скочат до 12 500 долара/тон през второто тримесечие.

Войната в Иран - новият шок за пазара на мед

Конфликтът между САЩ–Израел и Иран удари енергийния пазар и създаде нова вълна от несигурност. Експертите предупреждават, че:

Войната може трайно да прекъсне ключови транспортни маршрути през Ормузкия проток.

Енергийните доставки са под риск, което увеличава производствените разходи за мините.

Инвеститорите се оттеглят от рискови активи, което временно охлажда цените, но създава условия за последващ скок.

Анализ на ZTRONE Resources подчертава, че войната добавя втори шок върху вече напрегнатия пазар – първият е структурният недостиг, а вторият е геополитическият риск.

Латинска Америка: нестабилност в ключовите производители

Перу и Чили – двата най-големи източника на мед в света – преживяват социални и политически сътресения. В Перу блокади на минни коридори през 2025 г. намалиха производството с 30% в някои райони. Това тласна цените към 12 000 долара/тон още преди войната в Иран. Тези събития показват колко крехък е глобалният добив.

Прогноза за 2026–2028 г.: суперцикълът се ускорява

Комбинацията от структурен недостиг, геополитически риск и растящо търсене ще поддържа цените високи.

Очакваният диапазон според водещи анализатори:

2026 г.: 11 500 – 12 500 долара/тон

2027 г.: 11 000 – 12 000 долара/тон

2028 г.: около 10 000 – 11 000 долара/тон

Медта става новото „енергийно злато“

Светът навлиза в период, в който медта ще определя темпа на енергийния преход, технологичния растеж и геополитическите баланси. Войната в Иран само ускорява процеса, превръщайки червения метал в стратегически ресурс, чиято цена ще остане висока поне до края на десетилетието.

