Обрат! Легендарна кола се заръща след 20 години

Nissan връща още един легендарен модел в гамата си, като това е спряната от производство преди близо 20 години Primera. Японската компания все още не е потвърдила новината, но тя се появи в документ до Министерството на енергетиката на Филипините (DOE), от който става ясно, че това ще бъде изцяло електрически седан.

документа се посочва, че новата Primera ще има дължина от 4930 мм и междуосие от 2915 мм, като това означава, че тя ще надвишава като размери Toyota Camry. Тези спецификации на практика доказват, че това е ребрандиране на китайския Dongfeng Nissan N7.

Според Top Gear Philippines, което се позовава на спецификации, сертифицирани от Министерството на енергетиката на САЩ, новият модел ще има един електромотор, произвеждащ 218 к.с. (160 kW) и 305 Нм въртящ момент. Тези цифри са същите като на базовия N7, но батерията с капацитет 60 kWh е малко по-голяма и предлага пробег от 500 км, пише "Аутомедия".

Точната дата на пускане на пазара на Nissan N7 все още не е обявена, но официално е потвърдено, че моделът ще бъде продаван и извън пределите на Китай. Електрическия седан ще се произвежда в завода Dongfeng Nissan Huadu в Гуанджоу, където се сглобяват и кросоувърите N6 и NX8.

