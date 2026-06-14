10 мита за Тръмп, които рухнаха

Златна рибка не изпълни желанията му, но рибарска колиба го спаси от дългове

Животът на Тръмп е като отворена книга в най-четената библиотека. Всеки мисли, че го познава, прочитайки лист от удивителната му биография. Истината е, че Тръмп си остава най-неразгадаемата личност, дръзнала да промени света, за която границите между митовете и реалността отдавна са размити.

1. Тайната на фамилната история

Историята на семейство Тръмп е смесица от германски и шотландски корени. Дядо му, Фридрих Тръмп, емигрира от Германия в САЩ през 1885 г. Ирония на съдбата, в която той бяга, за да избегне военна служба, докато внукът му на два пъти стана главнокомандващ на най-могъщата армия в света. Дълго време Доналд избягваше да споменава германския си произход. Наскоро падна тайната – това е било по искане на баща му – покойният Фред Тръмп.

2. Властният капитан

Като четвърто дете в богато семейство, Доналд от малък бил неспокоен и упорит, буен и неконтролируем. Баща му го отписал от редовното училище на 13-годишна възраст, за да го изпрати в Нюйоркската военна академия - да се научи на дисциплина.

Издига се до чин капитан, проявявайки завидни лидерски наклонности. Тръмп твърди, че именно там е придобил уменията си да ръководи.

По-късно обаче стана ясно, че този чин капитан му е бил отнет. Може да се досетите защо – гръмогласни разногласия с ръководството на училището.

3. Пицата, която го спаси от дългове

Упрекват Тръмп, че има най-агресивния ПР, който се подчинява на фразата: „Ако не казвате на хората за успехите си, те вероятно никога няма да разберат за тях.“

Припомня се, че през 80-те години на миналия век Тръмп често звъни на журналисти, представяйки се за своя собствен говорител под псевдонима „Джон Барон“. По онова време той агресивно хвали своите бизнес сделки и личен живот, преди медиите да разкрият, че гласът е неговият собствен.

Независимо от целия хейт, безспорен факт е, че той си остава най-добрият бизнесмен сред политиците, чиито съвети са използвали милиони хора по света.

Неговата книга „Изкуството на сделката“ (The Art of the Deal) от 1987 г. прекарва изумителните 48 седмици в списъка с бестселъри на The New York Times, превръщайки Тръмп в попкултурна икона дълго време преди да нагази в политиката.

По-малко известен е фактът, че десет години по-късно, той прави революция с реклама на пица.

През 1995 г. Тръмп участва в легендарна и много скъпа реклама на Pizza Hut, в която учи американците как да ядат пица със сирене в коричката отзад напред (започвайки от кората). Рекламата има небивал търговски успех, който носи милиони като печалба за бъдещия президент.

Години по-късно той казва, че златна рибка не му е изпълнила желанията, но рибарска колиба (hut) го е спасила от дългове.

4. Рисковият играч, който не умее да губи

Независимо от невероятния си търговски нюх, много от бизнесите му се провалиха.

Годишни наред се твърдеше, че това е заради прекомерните рискове, което поемаше.

Животът му доказа друго. Той не успява, когато прави бизнеси, които са копия на успешни идеи, превърнали се в богатство за други. Успява само, когато свети със собствена светлина.

Не успя със своята игра - Trump: The Game, копие в стил Монополи. За разлика от оригинала, тази игра отразяваше неговата бизнес империя. Не можа да я възроди и двадесет години по-късно, когато беше бумът в Америка на The Apprentice. От неговата игра обаче остана знаменития му личен слоган, който продължава да е актуален и в политиката: „Не става въпрос дали печелиш или губиш, а дали печелиш!“

Провален се оказа и опитът му да създаде собствена авиокомпания - Eastern Air Shuttle, която той купи за 365 милиона долара и я кръсти Trump Shuttle. Луксозните полетни преживявания със златни бани и дебел килим между Бостън, Ню Йорк и Вашингтон, копие на арабските, обаче се оказаха нерентабилни и това се превърна в един от значимите финансови провали на Тръмп, почти колкото фалита на изкупеното от него казино Trump Taj Mahal в Атлантик Сити.

5. Архитектурните капризи

Независимо от всичките му рисковани инвестиции, Тръмп е един от най-големите магнати, инвеститор в недвижими имоти, чиито сгради Тръмп Тауър са училище за това как се печели. Успехът му се корени в новаторския му подход да превърне брандирането в лукс. Тръмп не просто строи жилищен и офис център, той създава лайфстайл, символ на богатство и успех.

Известен е с архитектурните си капризи по време на строежите. Но по-късно стана ясно, че и в личния живот е капризен до небесата.

Когато купува имението „Мар-а-Лаго“ във Флорида, той построява бална зала за 7 милиона долара, която е изцяло покрита с истинско 24-каратово златно фолио. Персоналът продължава години наред да чисти залата със специални меки четки, за да не надраска златото.

6. Холивудски любовник

Успехът и популярността на Доналд Тръмп сред обикновените американци дълго се обясняваше с многогодишното му участие в популярни телевизионни предавания и сериали - "Сам вкъщи 2: Изгубени в Ню Йорк", "Свежият принц на Бевърли Хилс", "Сексът и градът". Изумително е, че навсякъде той играе себе си, затвърждавайки образа си на ексцентричен бизнесмен. Благодарение на всички тези роли той е дългогодишен член на Гилдията на екранните актьори (SAG), като му бе предложена годишна актьорска пенсия в размер на 110 000 долара, която той отказа.

Оказа се наскоро, че американците са го запомнили в миналото не толкова чрез филмите, колкото като голям фен на кеча, който често е водещ на шоута. През 2007 г. се проведе знаменитото издание на WWE, където той участва в предварително планиран мач с неговия собственик Винс Макмеън. Беше по-скоро шоу, отколкото истинска битка, но публиката беше възхитена. За принос към популярността на кеча, Тръмп получи почетно място в Залата на славата.

7. Прическата, вдъхновила откритие на биолог

От дълги години се носят слухове, че Тръмп носи перука. Той обаче многократно е доказвал, че косата му е истинска, макар да изисква сложна грижа. Стилистът му призна, че използва специална техника за изсушаване и стилизиране, за да се създаде характерния стил.

Самият Тръмп много пъти е казвал, че не е променял прическата си, откакто е започнал като малък да учи във Фордъм.

По-малко известен факт е, че през 2017 г. биологът Вазрик Назари открива нов вид молец в Калифорния и Мексико. Той го кръщава официално на президента, тъй като жълтеникаво-белите люспи на главата на насекомото поразително напомнят на емблематичната прическа на Тръмп.

8. Страх от водка и микроби

Много хора не могат да повярват, че той притежава собствена марка водка - „Trump Vodka“, но никога през живота си не е пил алкохол и не е пушил. Причината е лична трагедия – неговият по-голям брат Фред Младши умира на 43 години след тежък алкохолизъм.

Въпреки че притежава луксозни хотели и ресторанти, Тръмп е известен с любовта си да пие кока-кола и да яде бърза храна, особено от McDonald's. Той твърди, че въпросът е в строгостта на санитарните стандарти при приготвяне на храна в такива заведения. Въпреки това, пристрастяването му към бързата храна контрастира с крайната му неприязън към микробите. Той е признат гермофоб, като публично е признавал, че мрази традиционното ръкостискане, определяйки го като „варварски обичай“, и затова често предпочита бързото „даване на пет“ (high five).

9. Барън и златната рибка

Когато спечели първия си мандат, Тръмп наруши дългогодишна традиция във Вашингтон, ставайки първият американски президент от над 100 години насам, който няма куче или друг домашен любимец в Белия дом. Единственото животно, свързано с мандата му, беше златна рибка на име Голди, гледана от персонала.

Мит обаче е, че тишината в Белия дом е оглушителна. Там достатъчно често се чува глъч и смях. Женен три пъти, днес Тръмп има пет деца и 10 внуци. Наскоро най-големият му син – Тръмп младши, се ожени за втори път.

Най-малкият му син - Барън, живее заедно с Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом. Миналата година изкара първи курс в бизнес факултета Stern на Нюйоркския университет (NYU), но след това се премести в кампуса на същия университет във Вашингтон, за да бъде по-близо до родителите си.

10. Батерията, която зарежда тялото

Доналд Тръмп твърди, че спи не повече от четири часа на нощ и това е така от много години. Негови бизнес партньори са обяснявали през годините как ги е будил по малките часове, за да им иска подробности за предстоящите сделки. Редица политически лидери днес обясняват с изумление как Тръмп им звъни директно от личния си телефон през всяко време на денонощието.

Според здравните експерти обаче това не изтощава организма му и в навечерието на 80-тата си годишнина той е в много добре здраве.

Наскоро Тръмп обясни защо това не му пречи, както и каква е формулата за дълголетие. Той избягва фитнеса и всички тежки физически тренировки (извън голфа), защото вярва, че всеки човек се ражда с фиксирано количество енергия.

Според неговата теория, интензивните упражнения просто „изхабяват батерията“ по-бързо и така зануляват организма.

Великото му кредо: Мислете мащабно

• Понякога най-добрите сделки са тези, които не сте направили.

• Ако бизнесът ви не е свързан със страст, вие сте мъртви, преди изобщо да сте започнали.

• В живота няма нищо по-прекрасно от това да преодолееш трудностите и да постигнеш победа. Това е най-великото чувство на света.

• Когато някой ви атакува, атакувайте го в отговор 10 пъти по-силно. Просто бъдете готови да отвърнете на удара (Идеално пасва на „He calls the shots“).

• Показвайте на хората стойността си, не се извинявайте, че сте успешни и никога, ама никога не се предавайте.

• Парите никога не са били голяма мотивация за мен, освен като начин да водя резултата. Истинското удоволствие е в самата игра.

• Опитът ме научи на две неща. Първото е да се доверявам на интуицията си, без значение колко добре изглежда нещо на хартия. Второто е, че е най-добре да се придържаш към това, което знаеш.

Трите песни, които вкара в историята

Тръмп е единственият американски президент с официален хит номер 1 в класациите, а танците му по митинги редовно се превръщат в глобални мемета.

През 2023 г. Тръмп пусна сингъла "Justice for All" ("Правосъдие за всички"), записан съвместно с "J6 Prison Choir" (хор от затворници, арестувани за щурма на Капитолия на 6 януари). В песента Тръмп рецитира клетвата за вярност към знамето.

Парчето изненадващо оглави класацията за дигитални продажби на Billboard и iTunes, изпреварвайки световни поп звезди като Майли Сайръс.

Запазената марка на Тръмп остава неговият специфичен танц (с присвити юмруци) на диско класиката "Y.M.C.A." на Village People.

Любопитно е, че Тръмп публично сподели как съпругата му Мелания Тръмп откровено мрази този танц и му казва: "Скъпи, моля те, не танцувай. Това изобщо не е президентско."

Парадоксът на тази песен е пословичен. Макар Тръмп да води консервативна политика, той превърна в свой химн песен, която в поп културата масово се смята за националния гей химн.

Евробабите от Родопите също се записаха в златните песни за Тръмп. През 2025 г. кметът на родопското село Забърдо написа специална песен „Ой, Доналд, Доналд“. Тя беше изпълнена от местния състав на „евробабите“ като апел за световен мир. Изпълнението стана толкова популярно у нас, че стигна до ушите на Американското посолство в София, откъдето изпратиха официални поздрави на певиците.

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