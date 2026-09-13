Тръмп призова Зеленски. Той трябва да спре!
Създава дефицит на дизел с ударите срещу руските рафинерии
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Създава дефицит на дизел с ударите срещу руските рафинерии
Тръмп говори пред медиите заедно с ирландския министър-председател
Кушнер и Уиткоф коват икономическия план за замразяване на фронта преди зимната газова криза
Уговорката им е за края на септември
25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
Телефонният разговор е продължил един час
Луната е наша, каза той
Великобритания, Франция и Германия ще участват в преговорите от втория кръг
Киев очаква пратениците на Тръмп
Уиткоф и Кушнер кацат в събота в Москва, а в неделя пристигат в Киев
Русия вече контролира една пета от Украйна, включително около три четвърти от Донецка област
Макар и със закъснение, ще си получим парите, смята той
Войната между Иран и Съединените щати навлезе в седмия си месец
Гневът на американския президент е заради атаките по американските бази
Лидери на 18 държави пристигат за форума на ШОС
21 лидери кацат в Киргистан, голямата совалка започва от понеледник
Ще се окажат ли верни предположенията
Това е войната на Джо Байдън, категоричен е президентът на САЩ
Какво гласи кошмарното послание
Тя ще пренареди геополитическата карта и баланса на силите в Азия