Тръмп отиде в Ирландия и каза кога падат горивата

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че би искал да види Ирландия обединена, макар че "не иска да създава никакви проблеми".

Тръмп говори пред медиите заедно с ирландския министър-председател Михол Мартин, след като пристигна в Дъблин на двудневно посещение.

Що се отнася до трафика през Ормузкия проток, Тръмп каза, че "всичко ще се оправи".

Той повтори, че войната с Иран вероятно ще приключи след междинните избори в Съединените щати през ноември и че цените на петрола ще спаднат след това.

Американският президент ще пътува по-късно до своя голф курорт в Дунбег, графство Клеър, където се провежда голф турнир. В Дъблин и Дунбег се очакват протести срещу визитата на Доналд Тръмп в Ирландия, съобщава Би Би Си.