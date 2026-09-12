Най-наситеният с точки рекорд в света - опит за Гинес в Шибеник

Хърватия и град Шибеник ще бъдат домакини на амбициозен опит за световен рекорд на „Гинес“ – най-голямата в света изложба на произведения на изкуството, посветени на далматинците.

Инициативата „Най-наситеният с точки рекорд в света“ е организирана от Pet Centar, Purina Pro Plan и „Домът на далматинеца“ в Шибеник – единственият в света музей, посветен на хърватската порода.

Проектът започва още миналата пролет с общонационална арт инициатива, в която са поканени да участват деца от цяла Хърватия. Целта е не само да бъде поставен рекорд, но и да се популяризира далматинецът като порода, свързана с Далмация и Хърватия.

„Искахме да подчертаем значението и ролята на далматинеца в Хърватия и да дадем възможност на децата да използват креативността си, за да помогнат за популяризирането на тази прекрасна порода и на Хърватия като нейна родина“, посочват организаторите.

Децата създадоха над 2300 творби

В инициативата са се включили повече от 150 детски градини и начални училища в цялата страна.

До момента организаторите са получили над 2300 детски произведения, изобразяващи далматинци. Всички те ще бъдат представени в специална изложба на площад „Поляна“ в Шибеник.

Събитието ще се проведе на 14 септември от 10:00 часа.

„Гинес“ ще реши дали рекордът е постигнат

Опитът за световен рекорд ще бъде оценен от представители на „Гинес“ от Лондон. Те ще бъдат подпомагани от независимо хърватско жури, което ще преброи изложените произведения и ще провери дали те отговарят на официалните критерии.

Далматинецът е автохтонна хърватска порода, произхождаща от Далмация, и днес е сред най-разпознаваемите кучета в света.

Ако всички представени творби бъдат приети като отговарящи на условията, Шибеник може да се превърне в мястото, където ще бъде поставен необичаен световен рекорд – с хиляди детски рисунки на кучета с прочутите черни петна.