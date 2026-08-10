Любимката на президента Токаев се появи за първи път в полето

Изглежда като кон от приказка, но е напълно истинска. Акжан – любимата ахалтекинска кобила на президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев – за първи път попадна в обектива на оператор по време на разходка в полето.

Кадрите са заснети от видеооператора Дастан Мухамедрахим и публикувани в Instagram. „Крилатият пегас на Великата степ. Любимката на президента“, написа той, определяйки момента като чест, тъй като е първият, заснел Акжан в полето.

Акжан е родена в Астана на 30 март 2025 г. и е дъщеря на чистокръвните ахалтекински коне Ганатли и Табис. Името ѝ означава „Чиста душа“.

Кон, който изглежда сякаш е излязъл от легенда

Най-впечатляващото в Акжан е окраската ѝ. Тя е с рядък пепеляво-жълт, изабелинов цвят, който се среща при едва около 3% от ахалтекинските коне. Косъмът отразява светлината по особен начин и създава характерния за породата сатенен, почти метален блясък.

Ахалтекинците са известни като едни от най-старите ездитни породи в света, а заради необичайния си блясък често са наричани „златните коне“.

В Казахстан конете имат особено място в историята и културата. В традицията на Великата степ те са символ на свобода, сила и движение – затова появата на Акжан бързо надхвърля границите на президентската конюшня.

Любимка на президента

Токаев лично е избрал името на Акжан и редовно посещава конюшните, за да се грижи за конете. През май президентът публикува кадри от посещението си при животните и лично храни Акжан.

Младата кобила вече привлича внимание и извън Казахстан. Нейният образ е представян в международни публикации и списания като своеобразен символ на връзката между традициите на Великата степ и съвременния Казахстан.

От президентската конюшня до символ на Астана

Акжан постепенно се превръща в повече от рядък представител на прочутата порода. В Казахстан я възприемат като жив образ на Великата степ – съчетание от традиция, красота и национална идентичност.

Социалните мрежи допълнително засилват интереса към нея. Снимките на светлата кобила се споделят активно, а необичайният ѝ външен вид я превърна в един от най-разпознаваемите коне в страната.