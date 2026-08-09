Розов таратор стана хит по морето. Гореща цена

Тараторът е тема номер 1 на морето това лято. Цената му от 9 или 7 евро на места се превърна в най-обсъжданата тема в социалните мрежи. От днес обаче най-простата студена българска супа влезе в хорските уста и с още един нюанс - цвета си.

Необичайната кулинарна иновация - розов таратор се превърна в сензация в социалните мрежи. Интересната визия на любимото традиционно ястие бързо предизвика вълна от любопитство, бурни дискусии и хиляди реакции сред потребителите в платформите, пише dnes.bg.

Информацията под снимките бързо разкри и къде се предлага екстравагантната студена супа - в Слънчев бряг.

В хотелския комплекс, където се приготвя екстравагантният таратор, кулинарния хит, създаден от шеф готвача Георги Матев, струва 6,50 евро.

Тонка Митрева сподели, че всички тези иновации се измислят изцяло от Георги Матев. Неговото въображение и майсторство са на такова ниво, че той действително създава истински шедьоври. Рецептата е проста - истинско гъсто кисело мляко, чист фреш от цвекло, хрупкави краставици, свежо цвекло, копър, чесън, печени ядки и първокласен испански зехтин. Резултатът е не само впечатляващ на вид, но и много свеж и вкусен.

Розовият таратор е негова идея още от изминалата година, но едва през този сезон популярността му рязко скочи. Собственичката на хотела подчерта, че това е нова визия на наше традиционно ястие и всъщност представлява бъдещето на кулинарията. Тя допълни, че шеф Матев има още няколко подобни творения, които също са ударили десетката за туристите, търсещи да ги видят и опитат.