Огнен атентат срещу кола на голям бос на морето

Огнен атентат вдигна на крак полицията в Несебър в късните часове на 29 юли.

Около 23:00 часа пред комплекс „Марак-1“ в Слънчев бряг избухва пожар, който обхваща луксозен лек автомобил „Мерцедес Майбах“ със софийска регистрация.

Бързата реакция на огнеборците ограничила пожара и не позволила огънят да се прехвърли върху други автомобили в близост.

От ОДМВР-Бургас потвърдиха за случая. В съобщението от полицията се подчертава, че автомобилът е ползван от 54-годишен несебърлия. Неговото име не се съобщава. Причината за възникналия пожар е в процес на изясняване, допълват в полицейската хроника.

Източници на Флагман.бг съобщиха, че тузарската лимузина е ползвана от 54-годишния Димитър Желязков, по-известен като Митьо Очите. Несебърският бос само преди дни се похвали в социалните мрежи с луксозното си возило.

Колата обаче е номинална собственост на човек от Бургас. Той я купил на лизинг, използвал я известно време, след което я дал на Митьо Очите, узна още Флагман.бг. Ъндърграунд фигурата си има личен шофьор на име Петър, бивш служител на МВР, който управлявал Майбах-а и след работно време.

Той живеел именно в комплекс "Марак-1" в Слънчев бряг, на чийто паркинг е извършено покушението. Вечерта на 29 юли около 22:00 ч. Петър се прибрал в комплекса. Час по-късно чул много силен шум - "като гръмнала гума", описал той звука. Излязъл на терасата и видял, че предната част на автомобила гори. Веднага се обадил на тел. 112. Пожарникарите са реагирали незабавно, за да не се разпростре огъня.

Първоначалните данни от разследването категорично отхвърлят версията за самозапалване или техническа неизправност. Източници от полицията потвърдиха пред Флагман.бг, че колата е била умишлено запалена. Оперативно-издирвателните екипи вече работят по горещи следи за установяване на извършителите.