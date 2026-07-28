КЗП изуми със странни думи за нашето море

Комисията за защита на потребителите не установява тревожна тенденция при цените по Българското Черноморие, а съмнителните случаи на рязко поскъпване са единични. Това заяви председателят на КЗП Александър Колячев пред Би Ти Ви. Според него било мит, че на морето ни е чак толкова скъпо- нищо, че хиляди българи свидетелстват за брутални цени вече втори месец.

След като водещият на „Интервюто на деня“ Златимир Йочев цитира туристи, които се оплакват, че за една рибена чорба са платили 10 евро, за таратор - 9 евро и за порция цаца още толкова, гостът в студиото изтъкна, че инспекторите проверяват тези случаи. Те не били масови, а единични.

Той уверява, че има засилен контрол по българското Черноморие. „Командировали сме колеги от други населени места, за да помогнат на колетите. Това са единични случаи, извадени от контекста“, добави той, визирайки и информацията за салата „Цезар“ по 16 евро, печен патладжан със сирене – 15 евро, порция от три кюфтета – 20 по северното Черноморие.

Комисията е засилила контрола по цялото българско крайбрежие. Към местните екипи са изпратени допълнителни инспектори от други населени места, за да бъдат обхванати повече ресторанти, хотели, плажове, магазини и обекти за туристически услуги. „Правим постоянен контрол и на цените, и на обявяването им в двете валути“, заяви Колячев.

Проверяващите следят дали цените са изписани коректно в евро и левове и дали рязкото им повишаване има икономическа обосновка. Самата висока цена не представлява автоматично нарушение. Търговецът обаче трябва да докаже защо дадена стока или услуга е поскъпнала спрямо предходен период.

Председателят на комисията подчерта, че туристите не трябва да приемат всяка публикация със скъпа касова бележка като доказателство за ценови шок по цялото Черноморие. Според него пазарът предлага обекти за различни бюджети, а най-фрапиращите примери често идват от ограничен брой заведения.

Само през първата седмица на лятната контролна кампания служителите на НАП са извършили 330 проверки и са открили около 100 нарушения. Контролът обхваща заведения, сергии, павилиони, паркинги, атракциони и плажни услуги. Калоянчев смята, че курортите вече са пълни и сезонът се развива успешно. Според него високите цени в отделни обекти не трябва да бъдат прехвърляни като оценка върху всички хотелиери и ресторантьори по крайбрежието.