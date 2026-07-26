Нещо зловещо стана край Приморско! Гмуркачи бият тревога (ВИДЕО)

Сигнал за голям брой мъртви делфини по българското Черноморие беше публикуван в социалните мрежи. Мястото е Крокодила, Приморско, съобщи във фейсбук Атанас Русев.

По думите на автора на публикацията са открити най-малко 11 мъртви делфинчета, като се предполага, че в района може да има и още.

В публикацията се твърди, че около седмица по-рано в района е имало множество нерегламентирано поставени мрежи, а след изваждането им мъртвите животни са били изхвърлени на брега. Въпреки това по делфините няма следи от оплитане, твърди Русев.

Авторът на сигнала призова компетентните институции да извършат проверка и да установят причините за смъртта на делфините, както и дали става дума за нарушение на действащото законодателство.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи.

За гробището за делфини алармира и носителката на над 13 национални рекорда по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова, която също засне "гробището за бебета делфини" в Черно море.

Видеото на безжизнените тела на морските бозайници е споделено от нея в инстаграм. Призовава и други хора да го правят, за да "задвижим ръждясалата машина".

Ето цялата публикация на Силвия Рашкова:

Вече седмица стоя с това видео на телефона и се чудя дали да го публикувам. Еми спрях да се чудя.

Черно море, България

Спрях да се чудя, защото смятам, че е необходимо всеки да знае какво се случва, не само хората, които го видяхме.

Съжалявам, ако развалям почивката на някого, или някоя розовия илюзия, но интернет трябва да се използва не само за да споделяме най-красивото, но и това, което реално се случва около нас, за да имаме някакъв шанс за промяна.

Гробище на делфини. Бебета. Аз преброих 11, но може би в околността са повече. Това е резултатът от човешката дейност. Особено от нерегламентираната. Седмица по-рано там беше осеяно с множество бракониерски мрежи. Колко време мислите са оцелели бебетата? Удавили са се за минути... А като са прибрали мрежата са ги изхвърлили като боклук!

Това е картинка, от която не успях да се отърся няколко дена. Силно се надявам тази информация да достигне до повече хора и най-накрая да се задействат определени институции, а всички знаем, че това без натиск от медиите трудно се случва.

Споделяйте, и това е помощ, за да задвижим ръждясалата машина.