Спасители посочиха фаталните грешки в морето

навлизането прекалено навътре в морето - човек трудно се забелязва от брега и следователно навремената помощ е почти невъзможна;

използването на надуваеми предмети при вятър - хората се предоверяват и, ако ги изпуснат, има опасност от удавяне;

скачането в непознати води - ако под повърхността на водата има скали или други предмети, хората могат да се наранят;

плуването самостоятелно, особено на неохраняеми плажове - няма кой да забележи, ако възникне проблем;

При вътрешни водоеми като язовири, реки, езера има и допълнителни рискове - внезапна дълбочина, студени водни пластове, подводни предмети, растителност, тинесто дъно, водовъртежи и липса на спасителна помощ.

Загорчев напомня, че морето се променя ежедневно, понякога и в рамките на няколко часа. Най-важни са текущите условия, а най-надеждната информация са флагът и указанието на спасителя на конкретния плаж в конкретния ден.

През юли и август водата е по-топла и пада опасността от температурен шок при влизане в морето. Увеличава се обаче рискът от изгубени деца и сблъсъци между плуващи, лодки, джетове заради пиковия сезон.

Към края на лятото често се говори за така нареченото мъртво вълнение или придънни течения, които издърпват плуващите, попаднали в рискова зона, навътре в морето. Важно е да подчертаем, че опасните течения не се появяват по календар - зависят от вълнението, вятъра, формата на брега и подводния релеф.