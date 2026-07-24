Спасители посочиха фаталните грешки в морето

Активният летен сезон е причината да се потърси мнението на Васил Загорчев от Лайв Сейвинг България - организация, която осигурява водноспасителна дейност, провежда обучения и разработва програми за превенция и водна безопасност за деца и възрастни, който да ни разясни кои са опасностите при къпане в морето или вътрешни водоеми, както и за какво да внимаваме.
Според Загорчев голяма част от инцидентите се случват с хора, които могат да плуват, но са надценили силите си или са пренебрегнали вълнението на морето, течение, вятъра, умората или здравословен проблем, пише money.bg.
Твърде често подценявани опасности са:
навлизането прекалено навътре в морето - човек трудно се забелязва от брега и следователно навремената помощ е почти невъзможна;
плуването след употреба на алкохол;
рязкото влизане във водата след продължително стоене на слънце;
използването на надуваеми предмети при вятър - хората се предоверяват и, ако ги изпуснат, има опасност от удавяне;
скачането в непознати води - ако под повърхността на водата има скали или други предмети, хората могат да се наранят;
плуването самостоятелно, особено на неохраняеми плажове - няма кой да забележи, ако възникне проблем;
оставянето на децата без постоянен надзор!
При вътрешни водоеми като язовири, реки, езера има и допълнителни рискове - внезапна дълбочина, студени водни пластове, подводни предмети, растителност, тинесто дъно, водовъртежи и липса на спасителна помощ.
Загорчев напомня, че морето се променя ежедневно, понякога и в рамките на няколко часа. Най-важни са текущите условия, а най-надеждната информация са флагът и указанието на спасителя на конкретния плаж в конкретния ден.
През юли и август водата е по-топла и пада опасността от температурен шок при влизане в морето. Увеличава се обаче рискът от изгубени деца и сблъсъци между плуващи, лодки, джетове заради пиковия сезон.
Към края на лятото често се говори за така нареченото мъртво вълнение или придънни течения, които издърпват плуващите, попаднали в рискова зона, навътре в морето. Важно е да подчертаем, че опасните течения не се появяват по календар - зависят от вълнението, вятъра, формата на брега и подводния релеф.
Ако човек попадне в течение, не трябва панически да плува директно срещу него към брега. Трябва да запази спокойствие, да се задържи на повърхността, да сигнализира за помощ и, ако има сили, да се насочи встрани от течението в посока към брега, за да излезе от зоната му, съветва Васил Загорчев.
Практичните правила са:
посещавайте плажа сутрин или в късния следобед;
приемайте достатъчно вода;
избягвайте продължително стоене на силно слънце;
влизайте постепенно във водата;
не плувайте при замайване, болка в гърдите, задух, сърцебиене или слабост;
носете предписаните лекарства и информирайте придружителя си за състоянието си.