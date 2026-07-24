Военният министър увери: Сигурността на хората в Ямбол е гарантирана

Сигурността на жителите на област Ямбол е гарантирана и няма основания за притеснение. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща днес с кметове от петте общини в областта.

„Сигурността на страната се гарантира от българските и съюзните сили, а предприетите мерки за защита са максимално възможните“, заяви министър Стоянов. По думите му не се очаква днес да има базиране на самолети в авиобаза Безмер. Той уточни, че се обсъжда дейностите по зареждане с гориво да се извършват на територията на авиобазата.

Министърът на отбраната благодари на кметовете за активната им гражданска позиция и подчерта, че целта на срещата е хората да получат достоверна информация.

„Не съм тук да ви убеждавам или разубеждавам, а да ви предоставя цялата информация, за да се парират страховете на хората, които са разбираеми, но в голяма степен са необосновани“, заяви министър Стоянов.

Той увери, че Министерството на отбраната ще продължи да информира своевременно обществото за всяка промяна или ново обстоятелство. „Следваме ясната политика на правителството да информираме своевременно и открито българските граждани. Всяка нова информация, която трябва да бъде споделена с обществото, ще бъде споделена именно чрез вас кметовете. Нашето послание към хората от региона е, че България не е мишена и няма да бъде мишена, защото България не участва във военен конфликт“, каза Димитър Стоянов.

В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, областният управител на Ямбол Георги Чалъков и заместник областният управител Славомир Иванов.

По-късно в рамките на своето посещение в област Ямбол министър Стоянов посети авиобаза Безмер където се запозна с организацията по разполагане на американските самолети-цистерни.