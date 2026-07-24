Как България ще пази небето си? Търсят помощ за бойните самолети

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария с искане за информация дали България може да получи резервни части или друго оборудване за своите изтребители МиГ-29.

Това съобщи самият той пред журналисти в Ямбол.

„Подписал съм писмо до Полша, с което съм поискал информация какво смятат да правят с техните самолети МиГ-29 и дали можем да получим от тях запасни части. Изпратил съм такова писмо и до министъра на отбраната на Унгария“, заяви Стоянов.

По думите му, след като бъдат получени отговорите, Министерството на отбраната ще изпрати свои експерти, които да направят оглед на място и да преценят дали наличните части и техника могат да бъдат използвани от българските Военновъздушни сили.

„Ще изпратя екип, който да оцени какви са резервните части, могат ли да бъдат ползвани и тогава ще вземем решение“, обясни министърът, като уточни, че не става въпрос единствено за резервни части.

Целта – МиГ-29 да останат в строя

Стоянов подчерта, че осигуряването на необходимото оборудване е важно, за да могат българските МиГ-29 да продължат да изпълняват задачите си по охрана на въздушното пространство.

„Бойното дежурство, което се носи в авиобаза „Граф Игнатиево“ от 1952 година до момента, никога не е прекъсвано. Правя всичко възможно това да не се случи и сега“, каза министърът.

Разговори и за употребявани F-16

Военният министър разкри още, че е водил разговори и за възможността България да придобие употребявани изтребители F-16, които биха могли временно да подпомогнат охраната на въздушното ни пространство.

„Ние трябва да си гарантираме нашето въздушно пространство и аз не виждам нищо укоримо в това“, заяви Димитър Стоянов.

Той подчерта, че Министерството на отбраната търси всички възможни варианти за поддържане на бойните способности на българските Военновъздушни сили до пълното въвеждане в експлоатация на новите изтребители.