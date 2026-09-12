Министърът на отбраната с лоша новина: Остава ни една единствена опция
От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
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От 2021 година не е внесена нито една резервна част за поддръжката на МиГ-29
Говори министър Димитър Стоянов
Димитър Стоянов обсъди с представители на „Локхийд Мартин“ изпълнението на договора за вторите осем самолета
Румънският парламент вече прие закон, който позволява на властите да свалят дронове
Министърът на отбраната Димитър Стоянов е изпратил официални писма до Полша и Унгария
Новото изменение към рамковото споразумение отваря пътя за ремонт на генератори за F-16 Block 70 у нас
Русия все още мълчи
Това съобщи Ройтерс
Модерни технологии, пълна съвместимост с НАТО и силно трансатлантическо индустриално партньорство зад проекта
Очаква се резервоарът да бъде транспортиран до България и да бъде подменен
След констатиране на вероятната причина за нехерметичност на горивната система на самолета е изготвен доклад за несъответствие
Започва ключова операция между САЩ и България. Военновъздушните сили на Съединените щати и Българските военновъздушни сили откриха оперативния к...
Напълно изправен е вече първият F-16 Block 70, повишен интерес към военната служба
Самолетът пристигна у нас на 2 април
Говори Атанас Запрянов
Изявлението дойде след размяна на остри реплики и взаимни обвинения между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и държавния глава
Говори Тома Рение
Осемте изтребителя, които се очаква да пристигнат до края на годината, са в пълна изправност, гарантира Сюзън Фалатко
Емил Ефтимов благодари на всички военнослужещи и цивилни служители за отговорността и професионализма им
Тази година парите за отбрана, които страната ни отделя, възлизат на 2.09% от БВП.