Ключов етап за българските ВВС! Готови са всички F-16 от първата партида

Lockheed Martin завърши производството на последните изтребители от първата партида F-16 Block 70, предназначени за България и Словакия. Така военновъздушните сили на двете държави вече разполагат с модерни бойни самолети, подготвени за изпълнение на операции в рамките на НАТО и за защита на националното въздушно пространство.

Самолетите са произведени в завода на Lockheed Martin в Грийнвил, Южна Каролина, и са преминали окончателната проверка DD250 по линията на програмата за чуждестранни военни продажби на правителството на САЩ, което удостоверява пълната им готовност за предаване и експлоатация.

Какво означава това за България и Словакия

Ескадрилата F-16 Block 70 дава на България и Словакия ключова способност да осигуряват собствената си противовъздушна отбрана и да участват активно в мисиите за въздушно патрулиране на НАТО. Самолетите са напълно съвместими със системите на Алианса и могат директно да се интегрират в общата отбранителна архитектура, изпълнявайки същите задачи, които вече се реализират от F-16 операторите в други европейски държави.

Доставките са важна стъпка в дългосрочните планове за модернизация на отбраната на двете страни и за уеднаквяване на обучението, стандартите и оперативните практики с тези на 29 съюзнически държави. Общата рамка повишава готовността, укрепва колективната отбрана и увеличава броя на изтребителите, които могат да действат съвместно в рамките на НАТО.

Гледната точка на Lockheed Martin

Майк Шумейкър, вицепрезидент и генерален мениджър на Integrated Fighter Group в Lockheed Martin, определи завършването на първата ескадрила като ключов момент за двете държави и за Алианса като цяло. По думите му това е резултат от работата и координацията между правителствата, военните структури и индустрията.

Според Шумейкър, с приключването на производството България и Словакия преминават от фазата на стратегическо планиране към реалното въвеждане на въздушно превъзходство от ново поколение в ежедневните си операции. Това засилва колективната готовност на НАТО и предоставя на военните ръководители надеждни, взаимно съвместими способности за сигурност в целия Алианс.

Технологии от ново поколение върху доказана платформа

F-16 Block 70 съчетава модерни технологии с утвърдена бойна платформа. Самолетът е оборудван с радара APG-83 AESA, който има висока степен на софтуерна и хардуерна съвместимост с радара на F-35. В конфигурацията са включени конформни резервоари за гориво, напълно обновена цифрова пилотска кабина и експлоатационен живот от 12 000 летателни часа.

Ключов елемент за безопасността е и системата Auto GCAS, която автоматично предотвратява сблъсък с терена. Тези способности позволяват изпълнение на пълния спектър от мисии – от въздушно патрулиране и противовъздушна отбрана до участие в съвместни учения и операции с партньори от НАТО.

С над 700 F-16, базирани в Европа, и вече изградена глобална мрежа за поддръжка, България и Словакия получават достъп до доказани обучителни програми, утвърдена логистика и широка общност от оператори, което гарантира висока бойна готовност и дългосрочна ефективна експлоатация.

Трансатлантическо партньорство и икономически ефект

Програмата F-16 разчита на глобална верига за доставки с повече от 530 компании в 12 държави, включително силно участие на европейски партньори. Българската Avionams и словашката LOTN са част от тази екосистема, което подчертава нарастващата роля на Европа в съвместната индустриална база за отбрана и готовността на НАТО.

Окончателното сглобяване и производството на ключови компоненти се извършват в завода в Грийнвил, който е единствената активна производствена линия за F-16 в света. Програмата поддържа над 1 500 висококвалифицирани работни места в САЩ и съхранява стратегическия капацитет за производство на изтребители.

В по-широк план F-16 укрепва трансатлантическото индустриално сътрудничество, съчетавайки напреднал производствен капацитет в САЩ с дългосрочна икономическа стойност и индустриално участие в Европа. Това повишава устойчивостта на отбранителната индустрия, подкрепя общите цели за сигурност и позволява на съюзническите държави да поддържат модерни и напълно съвместими бойни способности.

