Елена Йончева: Еврото носи доверие, инвестиции и по-ниски лихви

В навечерието на една от най-значимите икономически промени за страната през последните десетилетия въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. се очертава като ключов момент за доверието към България и мястото й в Европа. Очакванията са не просто за смяна на валутата, а за по-дълбока промяна в начина, по който страната се възприема от финансовите институции, инвеститорите и партньорите си.

Това, което се очаква с въвеждането на еврото, е значително повишаване на доверието от страна на финансовите институции, повече инвестиции и осезаемо подобряване на условията за кредитиране, заяви евродепутатът Елена Йончева пред бТВ. По думите й ефектът няма да се изчерпи само с финансите, а ще се усети и в сектори като туризма и образованието, където по-лесният достъп до ресурси и по-ниските лихви могат да дадат реален тласък.

Йончева подчерта, че левът и без това е обвързан с еврото, а преминаването към единната валута ще даде възможност на страната да се развива по-стабилно. Според нея еврото може да позволи на българите да живеят по-добре, ако бъде използвано разумно и в интерес на обществото.

Евродепутатът отбеляза и символичната страна на промяната, като заяви, че България има с какво да се гордее. По думите й знакът на еврото е изненадващо близък до българската културна традиция, тъй като напомня за елементи от глаголицата, което прави прехода не само икономически, но и културно значим.

С доза личен щрих Йончева разкри, че първото нещо, което би си купила с евро, ще бъде билет за градския транспорт. Тя призна, че в началото левът ще й липсва, но подчерта, че споменът за националната валута остава като част от пътя на страната към бъдещето. По думите ѝ еврото не е заплаха, а възможност, символ, който няма да унищожи България, а може да я направи по-силна, ако обществото подходи мъдро към тази промяна.

