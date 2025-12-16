Антон Кутев посочи най-опасния ход пред Румен Радев

Влизането на президента Румен Радев в активната партийна политика с негова формация би било изключително рисков ход за самия него, тъй като очакванията на хората към държавния глава са несъразмерно високи. Това предупреди бившият говорител на служебните правителства на Радев Антон Кутев, който подчерта, че обществото очаква президентът не просто да участва, а буквално да промени живота на хората. Именно тази тежест, по думите му, превръща евентуалната партия на Радев в политически капан, а не в сигурен трамплин.

Рисковете пред един президентски проект

Според Кутев Румен Радев има сериозно предимство като действащ държавен глава, но липсата на изградени партийни структури е голям проблем. Това ще затрудни достигането до избирателите и най-вече директния контакт с хората. „Много по-трудно ще стигне до срещата лице в лице“, подчерта той, като добави, че партиите вече гледат на Радев не просто като президент, а като потенциален конкурент, което допълнително изостря напрежението.

Кога и дали Радев ще влезе в изборите

„Само президентът може да каже кога ще участва на предсрочни парламентарни избори. Възможен е проект на държавния глава, но дали ще го направи и кога, е негово решение“, заяви Антон Кутев пред бТВ. По думите му има няколко възможни сценария - Радев може да създаде партия след приключването на настоящите консултации, след „завъртането на рулетката“ с мандатите за съставяне на правителство или да изчака още един предсрочен вот и нов цикъл от политически кризи.

Без намеса - нова безизходица

Кутев не изключи и друг сценарий – ако президентът изобщо не се намеси в политиката, страната може да остане без редовно правителство и в следващото Народно събрание. В същото време той подчерта, че Радев няма нужда да бърза с нов проект. „Един месец преди изборите може да излезе и да направи предизборен проект“, коментира бившият говорител на служебните кабинети.

Докъде може да стигне партия на президента

Според Кутев ключовият въпрос не е дали партията на Радев ще бъде първа политическа сила, а какво ще направи, ако стигне до властта. „На всички проблеми в страната държавният глава трябва да има отговор“, подчерта той, като открои борбата с корупцията като един от най-големите тестове за подобен проект. По думите му обществото няма да приеме абстрактни послания, а ще очаква конкретни резултати.

Висока подкрепа, но тежка отговорност

Антон Кутев е убеден, че ако президентът реши да създаде партия и да участва в изборите, тя ще стане първа политическа сила. Големият въпрос обаче остава дали това реално ще доведе до промяна в страната. „Проблемът не е дали ще спечели, а дали ще промени България“, посочи той.

Изборният кодекс и контролираният вот

Кутев настоя, че са необходими промени в Изборния кодекс няколко месеца преди евентуални предсрочни парламентарни избори. Според него единствената реална защита срещу контролирания вот е високата избирателна активност. Той допълни, че евентуално участие на Румен Радев с партия би могло значително да повиши активността и да промени динамиката на изборите, включително чрез по-силен граждански контрол върху изборния процес.

