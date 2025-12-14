Пеканов видя първата заплаха за Радев след падането на кабинета

Следващият служебен кабинет ще бъде съставен по напълно нови и спорни правила, които сериозно ограничават ролята на президента. По думите на бившия вицепремиер Атанас Пеканов пред Румен Радев стои една от най-сложните институционални задачи от началото на мандата му - при условия, които самият държавен глава неведнъж е критикувал.

Президентът между Конституцията и политическата реалност

Според Атанас Пеканов новите текстове в Конституцията, свързани със служебния кабинет, не са били добре обмислени и вече създават сериозни проблеми. Той подчерта в интервю за БНТ, че още в следващите седмици ще стане ясно колко трудно ще бъде за Румен Радев да действа в рамките на тези правила, тъй като има неяснота около това кой ще поеме поста служебен премиер.

„Президентът е институционален човек и ще действа по текущите правила, въпреки че те са неумни“, коментира Пеканов. Той припомни и предишната ситуация, когато при опита да бъде назначена Росица Кожарева се стигна до сериозни затруднения и в крайна сметка отново беше избран Димитър Главчев.

Според него настоящата ситуация е още по-сложна, защото по новата конституционна уредба един от хората, назначени от вече оттеглящата се власт, ще трябва да оглави служебното правителство. Това поставя президента в положение с ограничени възможности за реален избор и носи риск от ново институционално напрежение.

Протестите, оставката и трудната част оттук нататък

Атанас Пеканов заяви, че е впечатлен и удовлетворен от мащаба на протестите, които според него са изградили „санитарен кордон срещу наглостта и арогантността във властта“. По думите му обединението на хора с различни политически възгледи е изиграло решаваща роля за падането на правителството.

В същото време той подчерта, че истинските трудности тепърва предстоят. Оставката на властта е била правилно, макар и закъсняло решение, но несигурността около следващите стъпки остава. Пеканов призна, че оставката е дошла донякъде изненадващо, но при масово обществено недоволство е нямало друг изход.

Оттук-нататък обаче страната навлиза в сложен период, в който новите конституционни правила ще бъдат подложени на реален тест, а президентът ще трябва да лавира между обществените очаквания и силно ограничените си правомощия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com