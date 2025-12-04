Евгений Михайлов разсипа наглите Бобокови от отбора на Радев

Режисьорът Евгений Михайлов написа силен коментар в социалните мрежи по повод изявата на братята Пламен и Атанас Бобокови в сутрешния блок на бТВ, която беше нагла и скандална.

Към публикацията той добави и кадри от студиото, а думите му разпалиха нова вълна от реакции в онлайн пространството.

В поста си Михайлов цитира казаното от двамата братя в ефир:

„Президентът Радев само да вдигне юмрука и ще ги изметем! Ще подкрепим президентска партия.“

След цитата Михайлов посочва лаконично: „Нямам какво да добавя. Само снимки.“

Коментарът му моментално привлече внимание заради откритата политическа заявка, направена от Бобокови.

Постът постави във фокус темата за възможен президентски политически проект и подкрепата, която той може да получи от влиятелни бизнес фигури.

