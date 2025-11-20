Проф. Пламен Киров: Референдумът на Радев е юридически мъртъв

Решението на Конституционния съд, който установи нарушение на закона от страна на председателя на Народното събрание заради непоставяне на предложението на президента Румен Радев за референдум относно еврото на обсъждане, създаде сериозен политически шум. Но според водещи конституционалисти, колкото и президентът да се опитва да превърне темата в обществена битка, истината е проста - референдумът е невъзможен по закон, а България и без това влиза в еврозоната от 1 януари.

Конституционният съд не е инструмент за политически пиар

„Конституционният съд не е бърза помощ за политиците. Не може едно дело да се реши за ден-два“, заяви пред БНТ бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров. Той уточни, че съдът следва ясно разписана процедура, разглеждайки становища, мнения и провеждайки обсъждания в колективен орган. Решението не било изненада за правната общност, защото „целесъобразността не може да се развива извън закона“.

Киров подчерта, че често КС става обект на политическо говорене, но деветгодишният мандат на съдиите им позволява да се еманципират от органите, които са ги назначили, включително президента.

Юридическият реалитет: Срокове няма, а еврото идва

Единодушното мнение на конституционните експерти е, че дори утре парламентът да реши да свика референдум, той не може да бъде проведен преди 1 януари.

„Дори и да се вземе решение няма да стигне времето и на 1 януари ще се озовем в еврозоната“, категоричен е проф. Киров.

Д-р Петър Кичашки напомня, че Народното събрание не е длъжно да обсъжда незабавно президентски предложения за референдум, защото по закон такова задължение има само при внесени над 400 000 подписа. „Няма никаква процедурна необходимост НС да го разглежда веднага“, казва той, намеквайки, че въпросът може да остане и „на трупчета“.

Политическите мотиви на Радев и истинските задачи пред институциите

Проф. Киров е категоричен, че президентът търси политически дивиденти чрез темата за референдума, а обществото бива подвеждано, че чрез допитване може да се промени членството в еврозоната. Той отбеляза, че в момента има далеч по-сериозни институционални проблеми, които се неглижират.

Вместо върху реални задачи публичният дебат е насочен към идеята за референдум, който е обречен още преди да бъде обсъден. Проф. Киров подчерта, че конституционният ред е ясен и не позволява промяна на международните ангажименти на страната чрез допитване в последния момент. Д-р Петър Кичашки подкрепи тази оценка, заявявайки, че зарът е хвърлен още с присъединяването на България към ЕС и че единственото, което остава от инициативата на президента, е шум и политическа риторика без резултат.

