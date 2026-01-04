Мълчанието свърши! Йочев взриви мрежата след рокадите в бТВ

С едно изречение във Фейсбук Златимир Йочев разби мълчанието си и взриви медийните среди. След дни на спекулации, слухове и догадки около кадровите рокади в бТВ, доскорошният водещ на „Тази сутрин“ заяви публично, че раздялата със сутрешния блок е негово лично решение.

Фейсбук постът, който стана водещата новина

„Приятели, за много години! От понеделник се разделям със сутрешния блок на бТВ. Решението е мое.“ С тези думи Йочев сложи своята версия на масата и веднага предизвика лавина от реакции. В публикацията си той благодари на колегите и зрителите, определи последните пет години като „истинска привилегия“ и подчерта, че е работил с „изключителни хора“. Липсва обаче дори намек за скандал, натиск или конфликт – мълчание, което за мнозина говори повече от всяко обвинение.

Как се стигна дотук – рокади, напрежение и много въпросителни

Кадровата буря в бТВ започна с отстраняването на Мария Цънцарова, като неофициално се заговори за обвинения в политическа пристрастност. Само дни по-късно стана ясно, че промените не спират дотук и че Йочев също се разделя със сутрешния блок. Докато името му се завърташе във всички версии и сценарии, самият той изчезна от публичното пространство и замина в чужбина за отдавна планиран коледен отпуск – ход, който само наля масло в огъня на слуховете.

Ново лице сутрин, нова роля вечер

От 5 януари „Тази сутрин“ вече ще има нов водещ тандем – Росен Цветков и Гергана Венкова, което официално затвори страницата на досегашния формат. Йочев обаче не напуска бТВ. Той поема късното публицистично предаване Интервю на деня, излъчвано след централната новинарска емисия, като застава на мястото на Цветанка Ризова.

Крачка напред или тихо отстъпление

В медийните среди преместването на Йочев се тълкува двупосочно. Официално – ново предизвикателство и различен формат. Неофициално – отстъпление от най-гледаното ефирно време и от възможността всяка сутрин да задава остри въпроси на политици и ключови фигури. Докато „Тази сутрин“ разполагаше с часове ефир и директен сблъсък, „Интервю на деня“ е кратък формат, по-често насочен към експертни разговори.

