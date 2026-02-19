Трагедията край Маслен нос разтърси рибарите

Операцията по издирването на изчезналия риболовен кораб край Маслен нос продължава, след като плавателният съд с трима души на борда - баща, син и още един рибар - изчезна от радарите. Последният сигнал е засечен около 8:30 часа вчера на приблизително три морски мили от носа, а връзката е прекъсната минути по-късно. Оттогава няма контакт с екипажа. Спасителните екипи претърсват морето при усложнена обстановка и ниски температури на водата.

В акцията участват моторен спасителен катер на Морска администрация и катер на Гранична полиция. Към тях се присъедини и фрегатата „Дръзки“ от състава на Военноморските сили. Заради влошените метеорологични условия вчера не е било възможно включването на въздухоплавателни средства от Военновъздушните сили, което е ограничило мащаба на първоначалното търсене.

Според рибаря Георги Янчев корабът е потънал изключително бързо - в рамките на около три минути. Като вероятна версия се обсъжда внезапен инцидент или взрив на борда. По думите му пред бТВ плавателният съд не е бил в режим на активен риболов и не е дърпал трал, а се е прибирал на ход, което изключва хипотезата за инцидент при вадене на мрежи.

В издирването са се включили и рибари от турското пристанище Инеада. Сдружение „Черноморски изгрев“ е осъществило връзка с българския консул в Анкара, като от турска страна е обещано съдействие от гранични и спасителни служби. Очаква се още риболовни кораби да се включат в обхода в района на българо-турската морска граница.

Операцията е подновена тази сутрин в 8:30 часа, като ще бъдат претърсени всички заливи в участъка от Созопол до границата с Турция. Спасителните екипи се надяват да бъдат открити отломки или спасителен плот, които да дадат следа. Температурата на морската вода е под 10 градуса, което рязко намалява шансовете за оцеляване без специална екипировка.

По-късно днес ще се проведе и доброволен обход на района край Маслен нос с участието на местни рибари и доброволци. Георги Янчев отбеляза, че макар метеорологичните условия да не са подходящи за риболов, кратките срокове и ограниченията за улов на калкан често принуждават рибарите да излизат в морето и при неблагоприятно време.

