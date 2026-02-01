Смразяващо. Вижте как джипът връхлита в заведението в Пловдив ВИДЕО

Пловдив се размина на косъм от огромна трагедия, след като днес джип връхлетя с висока скорост в емблематичното за кв. „Тракия“ заведение „При Румен“.

Огромният автомобил ISUZU D-MAX е управляван от 62-годишен мъж. Полевите му проби за алкохол и наркотици са отрицателни, а той самият твърдял, че просто изпуснал управлението над автомобила. Малко преди това посетил майка си, която живеела съвсем наблизо. После се качил на джипа, по думите му не превишил скоростта, но нещо изведнъж станало, навлязъл в насрещната лента, преминал през тротоара и буквално влетял в механата.

Кадрите, публикувани във Флагман.бг, показват как в момента на инцидента на масата, която е най-близо до външната стена обядва компания от 6-има души. Около тях е и служителка на заведението, която едва успяла да избегне удара.

Цяло чудо е, че няма тежко пострадали. Извикана е линейка за една от жените, но състоянието й е добро, тя се е разминала само с уплаха и стрес. На кадрите се вижда как жена попадна буквално под джипа и той дори я влачи на известно разстояние по пода.

Нанесените щети са за десетки хиляди, защото половината инвентар на заведението е потрошен.

Работата по случая продължава от ОД на МВР в Пловдив.

