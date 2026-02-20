Трети ден без следа от изчезналия край Созопол риболовен кораб

Трети ден продължава мащабната издирвателна операция в района на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб с трима души на борда. В акцията участват вертолет и катер на Военноморските сили, екипи на „Гранична полиция“ със дронове и допълнителен плавателен съд, както и десетки доброволци.

Последната засечена позиция на плавателния съд е в акваторията край нос Коракя. На борда са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.

В четвъртък водолази от доброволния отряд в Созопол достигнаха координатите, на които корабът е бил локализиран за последно. Около 5 километра навътре в морето те са установили следи от разлив на дизелово гориво. По думите на водолаза Найден Недев, разказани в ефира на Нова телевизия, екипът първо е направил оглед покрай брега, след което е поел към точната позиция в открито море. „Когато наближихме усетихме силна миризма на нафта, а след това видяхме мазното петно“, обясни той.

Сонарните данни показват, че в района дълбочината достига 38 метра. Водолазите не са открили отломки, спасителни средства или други видими следи от корабокрушение. „Не видяхме друго - освен мазното петно от нафта. Нямаше никакви останки от кораб в района. Но ме съмнява това петно да е от друго. Според мен то е именно от кораба“, заяви Недев.

Паралелно с морската операция доброволци продължават да обхождат плажовете и труднодостъпните скалисти участъци по крайбрежието с надежда да бъде открита поне минимална следа. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев съобщи, че е извършен оглед на цялата брегова ивица в рамките на общината и извън нея. По думите му не са намерени доказателства за корабокрушение. Акцията ще продължи и през следващите дни, макар и с по-ограничен мащаб, като отново ще бъдат изпратени екипи за обход на района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com