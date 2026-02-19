Борисов с новина за военния министър. Цапардоса Цицелков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра на среща Росен Желязков и бившите вече министри в кабинета му, излъчени от партията.

В началото Борисов се обърна към Росен Желязков, като заяви, че без да забравя партията, той е успял да направи много добри неща, посочвайки, че е лидирал процеса по влизане в еврозоната.

Председателят на ГЕРБ похвали бившия премиер и за помощта, която е оказвана на Украйна. Той благодари на Томислав Дончев за спасените милиарди по Плана за възстановя-не.

"Жечо Станков успя да направи така, че и САЩ и Великобритания да удължат сроковете за дерогацията. Трябва да благодарим и на Спецов, защото успяхте да договорите веригата за доставки да не спре", каза още Борисов.

"Дани Митов още го няма, защото още сдава поста. Дано не го задържат, докато е там", пошегува се лидерът на ГЕРБ.

"Последната разбита триетажна фабрика за цигари край Перник стоеше и чакаше да дойде служебен кабинет. Понеже правителството се забави, ние си ги хванахме. Тази една година се случи всичко, което искахме. Еврозоната, Шенген, отпадане на мониторинговия механизъм, над 10 млрд. евро повече в държавната хазна. Благодарността обаче е неприсъща", продължи Борисов.

"И от колегите от център-дясно трябва да получим едно Благодаря. Допуснахме и грешки, аз се уча от тях", добави той.

"Без моето лидерство нищо нямаше да се случи. Оттук насетне пълна мобилизация на изборите. Мисля, че и този балон ще гръмне. Не мога да не коментирам и новото правителство. Радвам се, че са отчели и са благодарили за еврозоната. Това правителство е изцяло ангажимент на г-жа Йотова и няма как да се оправдае с това си назначение", категоричен е председателят на ГЕРБ.

"Румяна Бъчварова много години е била с нас, но това си е неин личен избор. Винаги пожелавам успех на хора, с които съм работил. Министърът на отбраната Запрянов беше поискан от служебния премиер Гюров и това го обсъдихме с Желязков. Светът е във война, виждате, че по нашите летища има цистерни. Поставената под риск геополитическа ориентация от новите проекти, считам, че беше държавническо да разрешим да бъде в служебния кабинет. Можем да поемем отговорност за министър Запрянов. Толкова. По никакъв начин не съм участвал в сглобяването на това правителство", каза още Борисов.

По думите му, вицепремиерът за честни избори е огромен пропуск за Йотова и за Гюров. "Не знам с какъв акъл го сложиха", възмути се той.

Ако е вярно това, което чета, че има забрана от ЕК да припарва 5 години като наблюдател на избори в други държави, е много тежко нарушение и тежка санкция. И точно този човек да го овластиш като вицепремиер, да отговаря за вътрешното министерство, за правосъдното министерство, мисля, че какъвто и да е резултатът, с този човек, никой няма да приеме изборите за честни, каза Борисов.

"Починете си 1-2 дни и от понеделник по избирателните райони. Ще дадем добър резултат", изрази увереност Борисов.





