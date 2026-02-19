Скандалът расте! Тошко Йорданов поиска МВР да покаже досието на Цицелков

Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов е внесъл искане служебният вътрешен министър да даде в срок цялата информация по задържанията на Стоил Цицелков. Това съобщи самият той пред МВР, докато журналистите очакваха да започне церемонията по предаването на властта във вътрешното министерство.

По информация на "Булфото" новият служебен министър Емил Дечев е бил в сградата, но не е влязъл през централния вход.

В отговор на въпрос защо Йорданов като народен представител изисква тази информация, той отговори, че "ако всичко е такова като в информацията, с която ИТН разполага, имаме министър, който веднага трябва да си подаде оставката".

По думите му депутатите, като представляващи народа, не бива да допускат в Министерския съвет такъв представител, особено когато ще отговаря за честността за изборите, ако информацията за задържанията му е вярна.

Тошко Йорданов каза също, че "ще проверят и информация за инцидента му с жена в Гана, след който е получил петгодишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии", добавя БТА.

Три пъти ли е арестуван вицепремиерът Стоил Цицелков преди години в местните РПУ-та, попита зам.-председател на ПГ на ИТН Станислав Балабанов в кулоарите на парламента по-рано днес. От парламентарната група призоваваха институциите да изнесат информация по случаите и призоваха Цицелков да си подаде оставката, защото "това е морален акт".

