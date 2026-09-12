Скандалът расте! Тошко Йорданов поиска МВР да покаже досието на Цицелков
Ако информацията ни за него е вярна, той трябва веднага да подаде оставка, каза депутатът
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Ако информацията ни за него е вярна, той трябва веднага да подаде оставка, каза депутатът
Заради това има забрана да участва за мисии в ЕС
И отново нападна грешките на Асен Василев
Остра атака в студиото на Би Ти Ви
Дясната ръка на Слави изтъкна, че един от назначените зам.-министри е със "съмнително минало"
Депутатът от ИТН заяви, че от ПП лъжат и си измиват ръцете с МВнР
Ако ПП и премиерът имат желание за разговори за нас, тези разговори са по официален път, заяви той
Очаквам отговорност, каза Румен Радев
Наистина в ИТН има все още качествени хора, но на тях ще им е много трудно
Премиерът Петков да си стяга оставката и да стои по-дистанцирано от външната политика
Залагат разходи, които ги няма, каза зам.председателят на Има такъв народ
Истината е, че трябва да се отиде на избори, ако този кабинет не бъде подкрепен, каза зам.-председателят на ИТН
Зам.председателят на ИТН обръсна главата си като "Хъшовете" през 1998 г.
Отговорността е наша, каза зам.председателят на ИТН
+Има такъв народ" не говори предварително, каза шефът на парламентарната група
Бойко Борисов води листата и събра 23,9%
Николой Йорданов ще свири дербито в Разград
АБВ и БСП водят диалог с ръка на спусъка Дали историческият разгром на левицата на местните избори ще я събуди, или летаргията на партийните ръководс...
Гарантирам, че ще има засилен контрол по снегопочистването, доизграждане на канализация за жителите, по-добри и реновирани пътища. Това каза пред граж...
Бизнесът и местната власт в мое лице винаги могат да работят като партньори. Вратите ми са били отворени за разрешаване на проблемите на предприемачит...