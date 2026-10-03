Първа прогноза за зимата. Топ климатолог с два варианта

Първа прогноза за предстоящата зима даде топ климатологът доц. Симеон Матев. Той прогнозира два варианта. Първият е топла зима, защото такава е тенденцията през последните години. Вторият е рязък обрат и изненада като през 2012 година, когато въпреки очакванията за меко време, ни удари адски студ.

Предстоящата зима може да се развие по различни сценарии, като дългосрочните прогнози не дават категоричен отговор дали тя ще бъде по-топла или по-студена, коментира доц. Симеон Матев пред Радио ФОКУС.

По думите му България се намира в продължителен период на по-топли зими, което е основание като основен сценарий да се разглежда поредна по-топла зима. В същото време климатологът подчерта, че атмосферната циркулация може да доведе до значителни отклонения.

Той даде за пример зимата на 2012 г., когато предварителните прогнози са сочели по-топло време, но в крайна сметка Европа е преживяла една от най-студените зими за последните десетилетия.

Доц. Матев посочи и влиянието на явлението Ел Ниньо върху глобалната атмосферна циркулация.

"При силно Ел Ниньо историческите данни не показват еднозначна връзка с определен тип зима в Европа, поради което са възможни както топли, така и студени периоди", допълни той.

Климатологът препоръча подготовката да бъде съобразена и с двата сценария, тъй като дори при преобладаващо топла зима са възможни отделни периоди със значително застудяване.