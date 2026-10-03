Ад на "Тракия", вдигнаха въздушната линейка

Тежка катастрофа с ТИР и няколко леки автомобила затвори автомагистрала "Тракия" между Нова Загора и Ямбол в посока Бургас.

Инцидентът е станал около 267-ия километър на магистралата. По първоначална информация ТИР е ударил няколко леки автомобила, след което е излязъл от пътното платно и е паднал в канавката.

На мястото е кацнала въздушна линейка, която впоследствие се е насочила към болница, съобщи БГНЕС.

Има пострадали при инцидента, като първоначално нямаше подробна информация за броя и състоянието им. Впоследствие БНТ съобщи, че при инцидента е загинал един човек, а двама други са тежко ранени.

Движението по АМ "Тракия" в посока Бургас е спряно. Пътуващите се пренасочват по обходни маршрути.