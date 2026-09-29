Моторист бере душа след жестока катастрофа в Русе

22-годишен моторист е настанен в интензивно отделение с тежка черепно-мозъчна травма след сериозна катастрофа тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал около 7:30 часа на улица „Никола Петков“ в близост до Млечна кухня.

По първоначална информация младият мъж е изгубил контрол над мотоциклета при изпреварване, ударил се е в бордюр и след пързаляне по пътното платно се е сблъскал с преминаващ джип.

Шофьорът на автомобила разказа пред БНТ, че моторът е ударил задната част на джипа. По колата има сравнително леки поражения - по ауспуха и бронята. Според очевидци мотористът е бил изхвърлен от машината още преди сблъсъка с автомобила.

При тежки мотоциклетни катастрофи най-сериозният риск идва от липсата на защитна конструкция около водача. Често се наблюдават травми на главата, гръбначния стълб и гръдния кош, както и тежки счупвания на ръцете и краката. Дори при използване на каска и защитна екипировка силата на удара при висока скорост може да причини тежки вътрешни и неврологични увреждания.

Пострадалият 22-годишен мъж е транспортиран в една от русенските болници и е настанен в интензивното отделение. Към момента не се съобщават повече подробности за състоянието му.

На мястото продължава огледът на полицията, която трябва да изясни точния механизъм на произшествието. Движението между пешеходната пътека при Млечна кухня и кръстовището на „Олимп“ е временно спряно.