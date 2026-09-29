„Моят зелен град“ събра десетки чували с отпадъци от Перловска река

Служители на Кока-Кола ХБК България почистиха коритото и бреговете на Перловска река в Южния парк в София, като част от 19-ото издание на доброволческата образователна и екологична кампания „Моят зелен град“. Към тях се присъединиха представители на фондация „Колективът“, които ежегодно организират фестивала „Реките на София“.

Част от доброволците обходиха 1,5 км от коритото на Перловска река, като извадиха от водата натрупани отпадъци и клони. Останалите участници почистиха бреговете на реката и пространствата около двете езера в Южния парк в близост до ул. „Луи Айер“. Събраните десетки чували с текстилни, пластмасови, хартиени, стъклени и метални отпадъци бяха предадени на ЕКОПАК България за последващо рециклиране. Така софиянци ще могат да се наслаждават на по-чистата Перловска река и на богатото биоразнообразие в Южния парк, което включва над 65 вида птици, 29 от които защитени, а 2 - записани в Червената книга на България.

„Вече 19 поредни години „Моят зелен град“ обединява служители, партньори и местни общности около обща кауза. Чрез доброволчество и сътрудничество подкрепяме инициативи със значимо местно въздействие и допринасяме за положителната промяна в местата, където живеем и работим. Това е израз на нашата амбиция да бъдем предпочитан и отговорен партньор и доказва силата на общите усилия за създаването на по-чисти и по-зелени общности“, каза Лилия Велинова, мениджър „Корпоративни партньорства и социална отговорност“ в Кока-Кола ХБК България.

„Благодарим на всички доброволци от „Моят зелен град“, с които за втора поредна година почистваме пространството около Перловска река в Южния парк. Тази на пръв поглед малка градска река всъщност има важно значение за биоразнообразието, климата и градоустройственото бъдеще на София, затова грижата за нея и опазването на чистотата ѝ са особено важни“, коментира Мартин Янков, основател на инициативата „Реките на София“.

Инициативата „Моят зелен град“ се реализира в съответствие с обновените ангажименти и цели за устойчивост на Кока-Кола ХБК, обединени в Mission Refresh. Тази есен инициативата ще продължи със залесителни акции в страната.

Като част от предишните ѝ издания екипът на Кока-Кола в страната успя да озелени, почисти и облагороди редица местности, горски пространства и паркове. Всяка година в рамките на кампанията се избират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в съответната местност. Само за последните пет издания на инициативата, в периода от 2022 г. до днес, доброволците събраха над 11 тона битови и разделно събрани отпадъци от десетки замърсени точки от картата на България, почистиха над 1550 декара замърсени площи около водни басейни, засадиха стотици широколистни и иглолистни дървета в София, Пловдив, Бургас и Костинброд и подкрепиха множество общественополезни инициативи.

За Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България е най-големият производител на безалкохолни напитки в страната и част от Кока-Кола ХБК, стратегическият бутилиращ партньор на The Coca-Cola Company. Ние създаваме моменти, които освежават всички ни, като същевременно създаваме стойност за нашите клиенти, потребители, партньори и общности и подкрепяме социално-икономическото развитие на България. Заедно с Групата Кока-Кола ХБК споделяме амбицията да бъдем водещият 24/7 партньор за напитки, предлагайки решения за всяко потребителско изживяване през целия ден.

Чрез своите операции в България, които включват два производствени и шест дистрибуционни центъра, Кока-Кола ХБК България осигурява работа на над 1 000 души в открита и приобщаваща работна среда. Компанията произвежда, дистрибутира и предлага на пазара едно от най-силните и гъвкави портфолиа от напитки в индустрията, отговаряйки на променящите се потребности на потребителите в цялата страна.

Портфолиото на компанията включва водещите марки на The Coca-Cola Company, сред които Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар, Coca-Cola Zero Zero, Fanta, Sprite, Schweppes, FuzeTea и Powerade, както и марки на Кока-Кола ХБК като премиум миксиращите напитки Three Cents и водка Finlandia. Компанията е и официален дистрибутор на продуктите на Monster Energy и продължава да разширява портфолиото си от премиум алкохолни напитки и кафе.

Кока-Кола ХБК България създава дългосрочна стойност за българската икономика и местните общности, съчетавайки бизнес растежа с ангажимент към хората и устойчивото си развитие. Според проучване за социално-икономическото въздействие от 2025 г. Системата на Кока-Кола в България, обединяваща пет компании, генерира 623 млн. евро добавена стойност, което се равнява на 0,6% от брутния вътрешен продукт на страната.

През 2026 г. Кока-Кола ХБК България е отличена с множество признания за своята стратегия като работодател, развитието на таланти и приноса си към обществото, включително награди от Employer of Choice Awards, Employer Branding Awards, Българската асоциация за управление на хора, Progressive Awards и Българския форум на бизнес лидерите. Като част от Групата Кока-Кола ХБК компанията допринася за изпълнението на стратегията за устойчиво развитие на Групата, която е призната сред световните лидери по показатели за устойчивост в редица водещи международни класации и оценки, включително Dow Jones Best-in-Class Indices, CDP, MSCI ESG, FTSE ESG и ISS ESG.За повече информация посетете: https://www.coca-colahellenic.com/