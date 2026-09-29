88 млн. евро промениха пограничните региони на България и Турция

Над 88 млн. евро са инвестирани през последните 20 години в развитието на пограничните райони между България и Турция. Средствата са използвани за над 280 проекта в икономиката, туризма, опазването на околната среда и сигурността по границата, като в тях са участвали повече от 600 партньори от двете държави. Сега започва подготовката на новата програма за периода 2028-2034 г., която трябва да надгради постигнатото досега.

Два десетилетия инвестиции по границата

Данните бяха представени в Бургас от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която е и ръководител на Управляващия орган на програмата ИНТЕРРЕГ VI-А ИПП България - Турция. Тя откри първото заседание на работната група, която ще подготви бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между двете страни.

В заседанието участват представители на български и турски институции, Европейската комисия и неправителствения сектор. Целта е още в началото да бъдат определени най-важните приоритети за районите от двете страни на границата и да се намери баланс между местните потребности и европейските изисквания.

Новата програма се подготвя от началото на годината

По думите на Георгиева работата по следващия програмен период е започнала още в началото на 2026 г. Провеждат се консултации със заинтересованите страни и поредица от срещи, на които се обсъждат нуждите на пограничните общини и възможностите за бъдещи инвестиции.

„Целта бе да определим най-важните приоритети за региона и да чуем реалните нужди и от двете страни на границата, за да намерим правилния баланс между идеите, които искаме да реализираме, и изискванията, които трябва да спазваме“, посочи заместник-министърът.

По-бързи срокове и по-силна конкуренция

Новият програмен период ще постави по-високи изисквания към общините, институциите и останалите бенефициенти. Според Георгиева проектите ще трябва да се подготвят и изпълняват по-бързо, а администрациите да бъдат по-гъвкави и значително по-добре организирани.

Причината е, че вече няма да може да се разчита на досегашния комфорт на правилото „n+3“, което даваше допълнително време за усвояване на средствата. Конкуренцията между различните европейски програми също ще се засилва, затова подготовката трябва да започва много по-рано и да бъде по-прецизна.

При определянето на бъдещите приоритети ще бъдат отчетени не само местните идеи, но и рисковете, икономическите тенденции и възможностите за развитие през следващите години.

Целта е програмата да е готова до края на 2027 г.

Амбицията на регионалното министерство е новата програма България - Турция да бъде напълно подготвена и представена на Европейската комисия до края на следващата година.

„Вярвам, че това е напълно постижимо и същевременно ще ни подготви за работния процес през следващите седем години“, заяви Десислава Георгиева.

След повече от 88 млн. евро инвестиции и стотици реализирани проекти задачата на новия период ще бъде натрупаният опит да бъде използван за още по-ефективни инвестиции в икономиката, туризма, околната среда и сигурността в пограничните региони.