Нова карта на България! Газ на малките градчета

Картата на България ще претърпи много сериозна промяна, свързана с икономическото и социалното развитие, ако се реализира новата Национална концепция за регионално и пространствено развитие до 2040 г. Тя е най-мащабният документ за териториалното бъдеще на България от последните две десетилетия. Тя идва в момент, когато страната е разкъсана между свръхконцентрация и обезлюдяване: 190 населени места вече са без нито един жител, а София произвежда близо 44% от брутния вътрешен продукт на държавата .

Концепцията, публикувана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обещава нов модел – по-балансирана България, в която малките градове не са периферия, а част от обща териториална логика на развитие.

Къде започва проблемът: България на две скорости

Документите на МРРБ описват страната като територия с „устойчиви регионални дисбаланси“ и „задълбочаващи се демографски предизвикателства“ .

Големите градове – София, Пловдив, Варна, Бургас – растат, концентрират икономика, инвестиции, университети, кадри.

Малките населени места губят хора, услуги, бизнеси.

„По-малкото население не е диагноза“, казва гл. ас. д-р Десислава Боцева. „Проблемът започва, когато големи части от населението напускат трайно дадена територия.“

Точно този процес концепцията се опитва да обърне.

Какво представлява концепцията: не бюджет, а логика

Документът не е инвестиционна рамка. Той не гарантира връщане на хората в селата и малките градове.

Това е „пространствената логика“ на бъдещото развитие – опит да се обединят демографски, икономически, инфраструктурни и социални политики в единна карта на България до 2040 г.

Концепцията надгражда предишния стратегически документ 2013–2025 г. и задава дългосрочна рамка за териториално развитие, съобразена със зеления и цифров преход в ЕС .

Умерен полицентризъм: България с повече от един център

В основата на концепцията стои идеята за умерен полицентризъм – модел, при който София остава водещият национален център, но около нея се изгражда мрежа от силни регионални ядра.

Като потенциални балансьори са посочени Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен и Русе.

Тези градове трябва да развиват териториите около себе си, да привличат инвестиции, да създават работни места и да осигуряват достъп до качествени услуги.

Това е опит да се прекъсне моделът „всичко към София“.

Свързаност, а не просто инфраструктура

Една от ключовите идеи в концепцията е, че пътищата сами по себе си не решават проблемите.

„Построяването на един път не е автоматично панацея“, казва Боцева.

Истинската промяна идва от функционалната свързаност – от съчетаването на усилията на университети, местна власт, бизнес, неправителствени организации и местни общности.

Примерът е районът Пловдив–Марица–Раковски, където общините развиват съвместно индустриалния си потенциал и привличат инвеститори.

Това е моделът, който концепцията предлага да бъде разширен в национален мащаб.

Какво трябва да се случи, за да се върнат хората?

Концепцията е категорична: не можем да имаме многопрофилна болница, профилирана гимназия и разнообразие от бизнеси във всяко населено място.

Но можем да създадем реален избор – базов минимум от услуги, достъп до образование, здравеопазване, транспорт, култура.

Малките градове трябва да бъдат свързани с регионалните центрове така, че човек да може да живее в едно място, а да работи, учи или се лекува в друго – без да губи часове в пътуване.

Какво цели концепцията до 2040 г.?

Според МРРБ документът има три основни цели:

– намаляване на териториалните дисбаланси;

– конкурентоспособно и устойчиво развитие на всички региони;

– подобрен жизнен стандарт и достъп до качествени услуги за всички граждани .

Това е визия за България, която не се дели на „център“ и „периферия“, а на свързани територии с обща посока.

България 2040: възможна ли е новата карта?

Концепцията не обещава чудеса.

Тя не казва, че обезлюдените села ще се напълнят.

Не казва, че регионалните дисбаланси ще изчезнат за няколко години.

Но предлага нов модел – такъв, който вижда България като мрежа, а не като йерархия.

И ако тази логика бъде следвана последователно, малките градове могат да се превърнат от места на напускане в места на бъдеще.