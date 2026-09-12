Малка стъпка с голям смисъл: Владимир Крумов започна кауза за защита на малките населени места
Замисълът е в малките населени места да има минимална, но реално полезна готовност за реакция при възникване на пожар
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Замисълът е в малките населени места да има минимална, но реално полезна готовност за реакция при възникване на пожар
Той посъветва хората да използват интернет страницата на Българската народна банка, където има отговори на много въпроси
Дружеството финализира проект за обновяване на мрежа ниско напрежение в селата Климент и Капитан Петко, и кв. Кирково на град Велики Преслав
София. „Наша основна грижа, освен големите градове, са и малките населени места". Това заяви председателят на НС на БСП и на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ М...