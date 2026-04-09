Малка стъпка с голям смисъл: Владимир Крумов започна кауза за защита на малките населени места

Кандидатът за народен представител от коалиция ГЕРБ-СДС Бургас Владимир Крумов постави началото на инициатива за изграждане на точки за първоначална реакция при пожари в малки и труднодостъпни населени места на територията на област Бургас. Целта на бившия областен упрравител е в рискови райони да бъде осигурено базово оборудване, което да бъде на разположение при инцидент до пристигането на професионалните екипи, когато всяка минута е от значение.

Идеята идва след трудните уроци от миналата година, които показаха колко важни са навременният сигнал и възможността за бързи първи действия в рамките на безопасното, докато компетентните служби поемат ситуацията. Именно затова замисълът е в малките населени места да има минимална, но реално полезна готовност за реакция при възникване на пожар.

Първата такава точка беше изградена в руенското село Просеник, където Владимир Крумов връчи оборудването на кмета Стоян Добрев. То включва раници за гасене на горски пожари, тупалки за пожари и пожарогасители. На място е поставена и указателна табела с телефон 112 и основни правила за безопасност, така че точката да бъде лесно разпознаваема и полезна за местните хора при необходимост.

„Идеята е изцяло практична. На такива места често има хора, които в първите минути са готови да помогнат. Важното е да има базова възможност за реакция и напомняне какво е безопасно да се прави, докато пристигнат професионалните екипи. Точно затова решихме да направим тези точки като нещо малко, но полезно, което остава“, заяви Владимир Крумов.

Кметът на село Просеник Стоян Добрев благодари за дарението и подчерта значението на инициативата: „Това е знак, че малките села не са забравени. Тук хората разчитат най-много на навременната реакция и на това някой да мисли за тях. Благодаря за вниманието към нашето село, към гората и към сигурността ни. Ще надградим тази идея.“

По думите на Крумов инициативата е замислена като по-широка кауза, която ще продължи и в бъдеще. Амбицията е подобни точки да бъдат изградени в максимално много малки населени места, особено там, където рискът е по-висок, а към идеята постепенно да се присъединят още хора, общини, институции и дарители.

„Надявам се идеята да се възприеме от единомишленици и да не остане единичен пример“, сподели бившият областен управител, който е част от отбора на ГЕРБ-СДС за бъдещия парламент.

Инициативата стартира в дните на Седмицата на гората, която през 2026 г. отбелязва 100 години и насочва вниманието не само към значението на българската гора, но и към нуждата тя да бъде пазена.

