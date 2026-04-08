Артемис -2 с ново историческо съобщение

Мисията „Артемис II” навлиза във финалната си фаза. Космическият кораб „Орион” успешно напусна гравитационното поле на Луната и се насочи обратно към нашата планета след историческа обиколка около естествения ни спътник.

Към днешна дата мисията на НАСА навлиза в своя последен етап. Космическият кораб „Орион” успешно напусна орбитата на Луната и пое обратния път към Земята. По време на пътешествието екипажът извърши пълна обиколка около Луната и достигна рекордно разстояние от над 400 000 километра от Земята, пише nova.bg.

По време на мисията астронавтите наблюдаваха редки космически явления, включително изгрева на Земята и слънчево затъмнение. Самите те описват гледките като „поразителни” и „дълбоко емоционални”.

Очаква се капсулата с астронавтите да се приводи в Тихия океан около 10 април.

