Голяма промяна за мъжа на Дара

Съпругът на Дара – д-р Ервин Иванов, който вече носи фамилията Заимов, започва нов бизнес проект в сферата на изкуствения интелект. По информация на „Уикенд“ той е регистрирал нова фирма с името „ХЕЛТ ДПК“, показва справка в Търговския регистър.

До момента д-р Ервин Заимов развива бизнес с хранителни добавки и продукти с масло от канабис, използвани във фармацията и козметиката. Сега обаче той се насочва към модерни технологии и проекти, свързани с изкуствен интелект.

Според източници на изданието д-р Ервин Заимов поддържа близки отношения с Кирил Петков. Твърди се, че двамата често обменят идеи и обсъждат различни бизнес проекти.

Певицата наскоро разкри, че броени дни преди финала на „Евровизия“ е била на крачка от отказване заради негативните коментари срещу нея. По думите ѝ именно съпругът ѝ я убедил да продължи. „Ти луда ли си? Отиваш на всяка цена“, казал ѝ той според разказа на изпълнителката.

Междувременно стана ясно, че д-р Ервин Иванов официално е сменил фамилията си и вече е д-р Ервин Заимов. Промяната е станала по съдебен път след подадено заявление.

