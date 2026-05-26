Демерджиев готви чистка в МВР заради пробиви и полицейски чадъри

„Ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона“, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди национално съвещание на ръководния състав на МВР в Пловдив. Той предупреди, че в системата има проблемни практики, които са несъвместими с полицейската работа и полицейската етика.

По думите му отговорните за тях ще бъдат отстранени от постовете си, а част от тях - и от МВР.

Срещата в Пловдив трябва да зададе приоритетите на ведомството след изборите и да създаде организация за изпълнението им по места.

„Изборите свършиха, сега ще си набележим приоритетите, които заявихме ясно още при встъпването. Ще набележим мерките по реализиране на тези приоритети и ще създадем организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхното реализиране“, каза Демерджиев.

Министърът коментира и въпросите около укриването на прокурорския син от Перник Васил Михайлов. Попитан кои са хората, които са му помагали, и има ли система в Главна дирекция „Национална полиция“, от която изтича информация към издирвани лица, Демерджиев подчерта ролята на ГДБОП при залавянето му.

„Основната заслуга за залавянето на Васил Михайлов беше на ГДБОП, които създадоха организация. Доста дълго време работиха по случая и успешно го реализираха“, заяви той.

Вътрешният министър не посочи конкретен теч на информация, но призна, че в повече от една структура има тревожни тенденции. „Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки“, каза Демерджиев.

Той беше категоричен, че в МВР ще последват кадрови решения срещу хора, свързани с практики, които не могат да бъдат съвместени с полицейската служба. „Хората, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата“, заяви министърът.

Демерджиев обвърза новите приоритети на ведомството и с борбата срещу наркоразпространението след трагедията в Благоевград. По думите му задачите вече са спуснати до всеки полицейски началник, а от всеки ще се търсят конкретни резултати.

„Не можем повече да си позволим да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което е придобило страшни размери в нашата държава“, каза вътрешният министър.

Той подчерта, че МВР ще засили превенцията, но предупреди, че само действията на полицията няма да бъдат достатъчни. Според него обществото, училищата, учителите и ръководствата на учебните заведения също трябва да подават сигнали и да реагират навреме.

„Ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнаем цялото общество, ако няма сигнали, ако в училищата съответните учители и ръководители не предприемат действия - няма как да стигнем до тези резултати. Ще засилим превенцията. Създали сме организация - ще дадем повече такива инициативи“, заяви Демерджиев.

