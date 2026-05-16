Нов обрат около "Петрохан", Демерджиев поиска истината докрай

Вътрешният министър Иван Демерджиев разкри, че по случая "Петрохан" продължават да постъпват нови данни, но предупреди, че няма да допусне темата да бъде политизирана. Пред Нова телевизия той подчерта, че разследването продължава активно и в началото на следващата седмица очаква пълен доклад, след който ще стане ясно дали всички версии и хипотези са били проверени.

Министърът подчерта, че материалите по случая са изключително обемни и ще бъде необходимо време, за да бъдат анализирани подробно. По думите му ще бъде направено всичко възможно истината да излезе наяве.

Демерджиев обяви, че е поставил и въпроса за изчезналите свидетели в Мексико и увери, че МВР ще предприеме всички необходими действия. "Ще направя необходимото и възможното", категоричен бе той.

Наред със случая "Петрохан" вътрешният министър очерта и основните приоритети на МВР през следващите месеци. Сред тях той посочи борбата с контрабандата, наркоразпространението и пътната безопасност.

Демерджиев обеща сериозна промяна в подхода на полицията по пътищата и заяви, че целта няма да бъде събирането на глоби. "Ще изкараме полицаите и камерите от храстите. Ще стоим явно, за да има превенция, а не да събираме фишове. Не сме приходна агенция", каза министърът.

Той обясни, че занапред работата на областните директори няма да се оценява според броя издадени фишове, а според броя на тежките катастрофи и жертвите по пътищата в съответния регион.

Министърът обяви и предстояща оптимизация в структурите на МВР. По думите му част от служителите не работят достатъчно ефективно или не се използват правилно според подготовката си. "Нашите усилия ще бъдат насочени най-вече към осигуряването на повече полицаи на улицата", подчерта Демерджиев.

Той уточни, че все още не може да каже колко души ще бъдат освободени, тъй като предстои подробен анализ и изработване на цялостна стратегия за реформа в системата.

По повод казуса с Ивайло Мирчев министърът заяви, че МВР е изпълнило своите ангажименти и оттук нататък думата е на прокуратурата. "МВР си е свършило работата", декларира Демерджиев.

