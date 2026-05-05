Край на чакането с месеци. МВР пуска нова лаборатория за за наркотици

Първата от новото поколение токсикохимични лаборатории на вътрешното министерство вече работи в ОДМВР-Плевен, като ключовата й задача е да ускори значително обработката на кръвни проби от шофьори, проверявани за употреба на наркотични вещества. Звеното започва дейност като част от по-широка национална стратегия за модернизация на контрола по пътищата.

Очаква се новата система да сложи край на дългото чакане за окончателни резултати. Промяната идва на фона на натрупано обществено напрежение заради забавянията и последиците от тях.

Проблемът с бавните резултати и цената за хората

Досега лабораторните анализи често се бавеха с месеци, а в някои случаи и с години. Това поставяше граждани в изключително тежко положение, особено при фалшиво положителни резултати от полевите тестове. Последствията включваха временно лишаване от работа, административни санкции и сериозни репутационни щети, докато окончателното потвърждение на резултатите се отлагаше.

Новата лаборатория е замислена именно като решение на този проблем - да осигури бърз, надежден и проверим анализ, който да намали риска от подобни ситуации.

Как работи новото звено в Плевен

По думите на началника на лабораторията главен инспектор Йордан Йорданов, пробите се приемат и обработват в специализиран сектор към научно-техническата база на ОДМВР-Плевен. Достъпът до помещението е строго контролиран чрез видеонаблюдение и сигнално-охранителна система, а съхранението на пробите се извършва в специализирани хладилници и фризери.

До материалите имат достъп само оторизирани служители, като е предвидена и възможност за повторно изследване при законово основание. Това добавя допълнително ниво на сигурност и гарантира надеждността на резултатите.

Технологията зад по-бързите анализи

Лабораторията разполага с високотехнологично оборудване от последно поколение, включително газ-анализатор с масспектрален детектор и роботизирана система за пробоподготовка. Именно този етап е критичен за точността на изследването, а автоматизацията позволява значително по-прецизни и бързи резултати.

Според Йорданов целта е максимално съкращаване на времето между полевия тест и лабораторния резултат. В зависимост от конкретния анализ резултатите могат да бъдат готови в рамките на няколко часа до около два дни.

Първа стъпка от по-голям национален проект

Към момента в лабораторията работят двама специалисти с химическо образование, преминали специализирано обучение. Засега ще се обработват проби от област Плевен, но капацитетът позволява разширяване към други региони при увеличаване на екипа.

Съоръжението е част от национален проект за изграждане на общо четири такива лаборатории в страната. Предстои откриването на още три звена - в Пловдив, Бургас и Варна. От МВР подчертават, че тази мрежа ще бъде ключова за по-ефективен контрол върху шофирането след употреба на наркотици, като ще намали административната тежест и ще ограничи случаите, при които гражданите остават в продължителна несигурност.

