МВР-шефът втрещи Ямбол с облеклото си, остави полицаите без думи (СНИМКИ)

Потресаващо неуважение към служителите на МВР, които на 1 април спасиха увиснало от терасата на жилищен блок в Ямбол момченце, демонстрира служебният им министър Емил Дечев, пише ПИК.

Ловецът на купени гласове, с когото нелегитимният премиер Гюров се гордее, се появи на официалната церемония по награждаването на своите колеги, превърнали се в герои, облечен като за излет в гората - в омачкани дънки и зимен шушляк, закопчан до брадата. Само ушанката му липсваше.

Награждаването се състоя в петък в сградата на областната дирекция в Ямбол. Наградените служителите на реда са младши-инспектори Ивайло Димитров, Даниел Петров, Красимир Москов, инспектори Иван Топалов, Петър Облаков, младши-инспектор Мартин Петров и мъжа, помогнал на органите на реда - Диньо Ганев. Те обявиха, че ще дарят паричната награда от 1230 евро в помощ на двете деца, които остават в приемни семейства.

Достойните полицаи са в униформа, официалните лица - в костюми, а министърът - като за туристически поход. Нещо повече: ведомството му явно много се гордее с шефа си, защото е пуснало снимки от церемонията, на която Дечев се появява неглиже.

Че Емил Дечев няма нищо общо със системата на МВР, е ясно от първия му ден във ведомството. Но елементарното възпитание изисква уважение към подчинените му, които са рискували живота си, за да спасят дете. Е, изглежда Дечев има и дефицити, свързани с първите 7 години.

